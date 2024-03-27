عامر حسين: نعاني حاليا من تبعات الموسم الذي لم أتواجد فيه

يرى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات أن الدوري المصري يعاني حاليا كتبعات للموسم الذي غاب عن التواجد في منصبه فيه.

وقال حسين عبر إذاعة الشباب والرياضة "الموسم الحالي توقف 85 يوما بسبب المنتخب الوطني والأهلي توقف 45 يوما بسبب مشاركاته الخارجية وهذا بسبب المواعيد التي يضعها الاتحاد الإفريقي".

وواصل "في تونس يقام الدوري من مجموعتين منذ 3 مواسم ولكن هنا الأمر سيكون مؤثرا اقتصاديا وفنيا وفي المغرب الأمر مختلف لأن قوام المنتخب ليس من اللاعبين المحليين لذلك لا يتوقف الدوري كثيرا ويستمر الدوري خلال التوقفات الدولية".

وتابع "على الرغم من تلك المشاكل التي نعاني منها ولكن الدوري المصري هو الأكثر شهرة ومتابعة من الخارج".

وأضاف "نحن نعاني من تبعات الموسم الذي لم أتواجد فيه بلجنة المسابقات وهو مشاكل الدوري حاليا لأن الدوري توقف فيها لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا والأمر تم التعامل معه بشكل مخطئ".

ووصل الدوري المصري حتى الآن للجولة الـ 16 مع خوض الأهلي 8 مباريات فقط.