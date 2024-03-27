خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة فيوتشر والزمالك بالكونفدرالية

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي مودرن فيوتشر أمام ضيفه الزمالك يوم الأحد 31 مارس على ملعب السلام.

وتأهل الزمالك للدور ربع النهائي بعد تصدر المجموعة الثانية بـ16 نقطة بخمس انتصارات وتعادل وحيد، فيما حل فيوتشر كثاني المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة خلف اتحاد العاصمة الجزائري.

وأسفرت قرعة دور الـ8، عن المواجهات التالية أبو سليم الليبي أمام نهضة بركان المغربي، وريفرز يونايتد النيجيري أمام اتحاد العاصمة الجزائري، واستاد مالي أمام دريمز الغاني.

ويلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني في الدور نصف النهائي.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2019، فيما تشهد تلك النسخة المشاركة الثانية لنادي فيوتشر.

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ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet