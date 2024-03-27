بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. دي ليخت يقلل من احتمالات رحيله عن بايرن

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - بايرن ميونيخ ضد إنتر

قلل ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب هولندا من احتمالية رحيله عن فريقه في الصيف المقبل.

وتشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى رغبة نادي مانشستر يونايتد في ضم دي ليخت الموسم المقبل لتدعيم خط دفاعه.

وقال دي ليخت عقب مباراة هولندا وألمانيا الودية للصحفيين ردا على سؤاله أين سيذهب في الموسم المقبل: "أتمنى أنا وبايرن أن نبقى معا، هذا ما أفترضه أيضا".

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وأضاف "لم أصل بعد إلى المكان الذي أريده أن أكون فيه مع منتخب هولندا، لكن الأمر يتعلق أيضا بالإصابات، كلاعب تريد اللاعب دائما".

وأتم تصريحاته "لدينا الكثير من المدافعين المميزين وفي النهاية كرة القدم تدور حول التنافس بين اللاعبين".

ويسعى مانشستر يونايتد لضم مدافع مميز في ظل اقتراب رحيل رافاييل فاران وأيضا جوني إيفانز بنهاية الموسم الجاري.

وفي الموسم الحالي شارك دي ليخت مع بايرن ميونيخ في 22 مباراة بعدما بدأ الموسم مصابا.

وانضم دي ليخت لصفوف بايرن ميونيخ قداما من يوفنتوس الإيطالي في عام 2022.

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