لاعب ريال مدريد القادم.. مدرب البرازيل: إندريك موهبة واعدة ويجب حمايته

شدد دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على ضرورة حماية الموهبة الشابة إندريك لاعب المنتخب البرازيلي صاحب الـ17 عاما.

وأعلن ريال مدريد في ديسمبر 2022، توقيع اتفاق مع نادي بالميراس البرازيلي، وإندريك، لانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي بحلول يوليو 2024، حين يتم 18 عاما.

وسجل إندريك ثاني أهدافه الدولية في شباك إسبانيا، في رابع ظهور دولي له مع السامبا، في المباراة التي انتهت بتعادل إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وأوضح دوريفال جونيور، عقب المباراة: "إندريك موهبة واعدة، وظهر ذلك بشكل خاص مع أدائه الحاسم في المراحل الأخيرة من الدوري البرازيلي الموسم الماضي مع نادي بالميراس".

وأشار مدرب البرازيل إلى أهمية إدراة وقت لعب إندريك لضمان تواجده في اللحظات المهمة مسلطا الضوء على دور اللاعب الحاسم في نجاح الفريق.

وخسرت البرازيل آخر 3 مباريات في تصفيات كأس العالم قبل قدوم دوريفال جونيور، يناير الماضي، ليحقق نتائج جيدة في أول ظهور مع السامبا بالفوز أمام إنجلترا 1-0، والتعادل امام إسبانيا في الوقت القاتل 3-3.

وتنتظر البرازيل مواجهة ودية وحيدة أمام المكسيك في يونيو قبل خوض بطولة كوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.

وتلعب البرازيل البطولة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كوستاريكا وباراجواي وكولومبيا.