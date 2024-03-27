لوفرين يوجه رسالة إلى صلاح بعد مواجهة مصر وكرواتيا

وجه ديان لوفرين لاعب منتخب كرواتيا، رسالة إلى محمد صلاح، على هامش مواجهة مصر وكرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ديان لوفرين النادي : أولمبيك ليون كرواتيا مصر

وحقق المنتخب الكرواتي الفوز بنتيجة 4-2 ليتوج بالبطولة، والتي حل فيها منتخب تونس ثالثا، ونيوزيلاندا رابعا.

وكتب لوفرين عبر حسابه على انستجرام، أثناء مشاهدته للمباراة منوها إلى حساب محمد صلاح: "أمنيتي الوحيدة كانت اللعب ضدك".

ولعب الثنائي صلاح ولوفرين سويا لمدة 3 سنوات ضمن صفوف ليفربول خلال الفترة من صيف 2017 حتى رحيل الكرواتي عن الريدز في صيف 2020.

وحقق الثنائي ألقاب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي مع ليفربول.

ويجمع صلاح ولوفرين علاقة صداقة قوية، ويجمعهما دائما صور مشتركة عبر حسابهمها على منصات التواصل الاجتماعي.

ودافع لوفرين عن صلاح قبل أيام قليلة، حين صرح النيجيري ياكوبو أيجبيني لاعب إيفرتون السابق، بأن صلاح ليس لاعبا من الطراز العالمي، ليرد عليه النجم الكرواتي مدافعا عن صلاح.

كما يعد لوفرين دائم التهنئة لصلاح مع كل رقم قياسي يحققه مع صفوف ليفربول.

واجتمع الثنائي في حملة إعلانية تحدث خلالها المدافع الكرواتي ببعض الكلمات العربية.

يذكر أن آخر ظهور دولي للنجم الكرواتي كان في مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث شارك أساسيا في كافة المباريات، وغاب فقط عن المواجهة الأخيرة أمام المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح لوفرين في الوصول مع الجيل الذهبي لكرواتيا لوصافة مونديال روسيا 2018، والمركز الثالث في مونديال 2022.