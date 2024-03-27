سكالوني: ميسي ودي ماريا فقط يضمنان مقعدهما في كوبا أمريكا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 12:38

كتب : محمد مصطفى

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - ميسي

أكد ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين، أن ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي، هما فقط من يضمنان مكانهما في قائمة الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الأولى بكوبا أمريكا إلى جانب بيرو، وتشيلي، وكندا، المقررة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 20 يونيو حتى 16 يوليو المقبلين.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد مباراة كوستاريكا الودية: "لا ينبغي لأحد أن يهدأ لأننا نختار اللاعب الذي نعتقد أنه في أفضل حالاته".

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فاز منتخب الأرجنتين على كوستاريكا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، في غياب ميسي بسبب الإصابة.

وأضاف مدرب الأرجنتين: "لكي أكون صريحا، إنزو وماك أليستر ولو سيلسو وباريديس والآخرين، إذا انخفض أداء أي لاعب فهناك شخص آخر جاهز للعب، لدينا بالاسيوس لاعب ليفركوزن وجيدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس، ولدي تياجو المادا لاعب أتالانتا يونايتد وهو غطاء جيد أيضا في فريق تحت 23 سنة".

وأكمل: "في عالم كرة القدم، لا أحد يعرف أبدًا، لا يوجد لاعب يضمن مكان في كوبا أمريكا من الحاضرين اليوم، فقط بالنسبة لمن لم يأت وهو ميسي، ودي ماريا أيضا، أما البقية فيجب أن يتعبون ويتعرقون بشدة".

وعن العودة أمام كوستاريكا بعد التأخر بهدف: "رأيت فريقًا ناضجًا للغاية وواجهنا صعوبة أمامه ووجدنا أنفسنا متأخرين في المباراة، أنا سعيد لأننا سنواجه مثل هذه المباريات وهذا يخدمنا جيدًا".

واختتم: "هناك جانب إيجابي آخر وهو عودة لاوتارو مارتينيز للتهديف خلال توقف مارس".

وعلق لاوتارو مارتينيز على عودته للتهديف في تصريحات لـ TyC Sports: "على الرغم من محاولة تشتيت ذهنك عن الابتعاد عن التهديف، إلا أنك دائما تفكر فيها، ولكن التسجيل اليوم هو مكافأة على الهدوء والعمل الجاد، شكرًا للجهاز الفني ولزملائي أنهم دائما قريبون مني".

وشهد تشكيل الأرجنتين أمام كوستاريكا مشاركة جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أساسيا في خط الهجوم إلى جانب جوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا، وجلس إميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، على مقاعد البدلاء بينما يلعب والتر بينيتيز أساسيًا لأول مرة مع الأرجنتين فيما جاء خط الدفاع الذي شارك في نهائي كأس العالم نيكولاس تاجليافيكو، نيكولاس أوتاميندي، كريستيان روميرو، مولينا، وفي الشوط إنزو فرنانديز، ولو سيلسو، وأليكسيس ماك أليستر.

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