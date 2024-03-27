حوار ميسي: سألعب كرة القدم لأطول فترة.. ولم أرغب في الرحيل عن برشلونة

شدد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي على أنه يحاول الاهتمام بنفسه جيدا حتى يستطيع لعب كرة القدم في أعلى مستوى رغم تقدمه في العمر.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وقال ميسي في حوار عبر قناة إم بي سي: "دائما ما أحاول الاهتمام بنفسي، آكل جيدا وأحصل على راحة جيدة وأؤدي التدريبات الوقائية ومع تقدم العمر أدركت أن الأمر يصبح أكثر صعوبة في كل مرة وأنه يحتاج للمزيد من الرعاية لأن هناك المزيد والمزيد من المباريات وهذا يتطلب تدريبات أكثر، ولذلك الراحة هي كل شيء".

وأضاف "باستثناء عائلتي كرة القدم هي الأولوية بالنسبة لي في الحياة، أحب كرة القدم واستمتع بها منذ صغري وكان حلمي أن أصبح لاعبا محترفا ودائما ما جعلت كرة القدم محور حياتي بجانب عائلتي".

وواصل "يجب على اللاعب أن يقدم التضحية والاجتهاد والعقلية، وهذه هي نصيحتي للاعبين الصغار ومن المهم للجميع عدم الاستسلام أبدا وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الأحلام خاصة مع وجود العديد من العوائق التي تُصعب الأمور".

وتابع "نخوض الكثير والكثير من المباريات ولكن دائما هناك وقت للعائلة، أحاول الاستمتاع كثيرا مع زوجتي وأولادي ومع نفسي وبالتفاصيل الصغيرة".

وأوضح "ألعب مع أولادي بالكرة أو ألعاب الفيديو لأنهم في مرحلة عمرية يحبون فيها اللعب، وهكذا أقضي معهم الوقت".

وعن هواياته قال: "مسلسل صراع العروش هو مسلسلي المفضل وشاهدته أكثر من مرة".

وأشار "أحب التنس والبادل وكرة السلة وأتعلم كثيرا عن كرة القدم الأمريكية بعدما اقتربت منها أكثر".

وأردف "أستمع لكل الأغاني المختلفة لكني لا أجيد العزف على أي آلة موسيقية ولا أستطيع الغناء".

ميسي أكد "لست رجلا رومانسيا لكني أهتم ببعض بالتفاصيل المهمة، أنا شخص حساس للغاية وذو قلب كبير".

واستطرد "أتقبل النقد عندما يتعلق بكرة القدم وأنا أعرف جيدا عندما ألعب بمستوى جيد أو لا".

وعن الفوز بكأس العالم قال: "باستثناء الضربة القوية التي حدثت لنا في المباراة الأولى فإن بطولة كأس العالم كانت رائعة بالنسبة لي واستمتعت بها كثيرا وأفضل اللحظات عندما رفعت الكأس".

وأفصح "إذا لم تفز الأرجنتين بكأس العالم كنت سأترك اللعب للمنتخب وهذا كان قراري، لكن التتويج بالمونديال غير الكثير من الأمور بالنسبة لي".

وتحدث عن رحيله من برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان قائلا: "الانتقال من برشلونة إلى باريس كان صعبا لأنني لم أتوقعه أبدا ولم أتوقع أنني سأستمر في برشلونة ولم أكن مستعدا لهذا التغيير، كل شيء كان سريعا جدا وبين ليلة وأخرى اضطررت إلى التغيير ونقل سكن عائلتي والتعرف على غرفة ملابس جديدة وطريقة لعب جديدة ودوري جديد ومدينة جديدة".

وفسر "الحقيقة أن التغيير كان صعبا حقا لأننا كنا نعيش طوال حياتنا في برشلونة ونستمتع هناك، وكان تغييرا لم نكن نبحث وكان الأمر صعبا في البداية".

ميسي واصل تصريحاته قائلا: "حالفني الحظ في تحقيق كل شيء على المستوى الرياضي، تمكنت من تحقيق كل أحلامي خلال مسيرتي الكروية، أحاول الاستمتاع بكل ما وهبت حتى الآن، وأنا شخص شديد النقد لنفسي".

وعن مستقبله وضح "لم أفكر حتى الآن ماذا سأفعل بعد الاعتزال، عندما سأشعر أنني لا أقدم الفائدة لفريقي ولا أستطيع الأداء سوف أعتزال".

وأتم تصريحاته "سوف أستمر في لعب كرة القدم لأطول فترة ممكنة، هذا هو الشيء الذي أحبه".