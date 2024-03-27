بدون ميسي.. رائعة دي ماريا تزين فوز الأرجنتين على كوستاريكا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين - فرنسا

فاز منتخب الأرجنتين على كوستاريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت المباراة غياب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بسبب الإصابة، وذلك بعدما تم استبعاده من معسكر التانجو قبل أيام.

وخرج ميسي مصابا من مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل في إياب دور الـ16 من بطولة كونكاكاف في الدقيقة 50.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 36 عاما في 5 مباريات رفقة فريقه خلال الموسم الحالي مسجلا 5 أهداف وصنع هدفين آخرين.

تقدم منتخب كوستاريكا في الدقيقة 34 بهدف سجله مانفريد أوجالدي بعد متابعة للكرة من أمام المرمى.

وتعادل منتخب الأرجنتين في الدقيقة 52 عن طريق أنخيل دي ماريا بهدف رائع من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك بإتقان.

ثم أضاف أليكسيس ماك ألسيتر هدف الأرجنتين الثاني بضربة رأسية ومتابعة للكرة من أمام المرمى.

وأخيرا سجل لاوتارو مارتينيز هدف الأرجنتين الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

أنخيل دي ماريا الأرجنتين كوستاريكا ميسي
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