من أجل تغيير شعار النادي.. بلدية المحلة يطلب تصميمات من الجماهير

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 01:48

كتب : FilGoal

بلدية المحلة - بيان رسمي

طلب نادي بلدية المحلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من الجماهير اقتراح بعض التصميمات لتغيير شعار النادي.

ولم يوضح النادي الموعد النهائي من أجل اختيار التصميم الذي وقع عليه الاختيار ليكون شعار النادي الجديد.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرا لتحديد الاتحاد الإفريقي (كاف) مواعيد مباريات ربع نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية ذهابا يوم 31 مارس الجاري وإيابا 7 أبريل المقبل.

ويلعب الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابا في تنزانيا يوم الجمعة 29 مارس وإيابا الجمعة 5 أبريل المقبل.

وسبق أن أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي عبر FilGoal.com.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "مواجهة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في الدوري والتي كان مقررا لها يوم 3 أبريل تأجلت تلقائيا بسبب إقامة مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم الجمعة".

وأوضح "الجميع يعلم اللائحة الآن وسبب التأجيل، إذا كانت مواجهة الإياب يوم السبت كانت المباراة ستقام في موعدها".

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف برصيد 16 نقطة.

الأهلي الزمالك بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف
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