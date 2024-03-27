بعد ثبات حالته الصحية واستعادة الوعي.. نقل أحمد رفعت إلى القاهرة

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 01:46

كتب : FilGoal

أحمد رفعت - فيوتشر

أصدرت مستشفى زمزم التي يمكث فيها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر بيانا عن حالة اللاعب يفيد بنقله إلى القاهرة.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

ويأتي ذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل.

وكشفت مستشفى زمزم عن نقل أحمد رفعت إلى القاهرة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس في تمام الواحدة صباحا.

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وجاء بيان مستشفى زمزم كالآتي: "تكليلا لمجهودات الطواقم الطبية في مستشفى زمزم، تم نقل اللاعب أحمد رفعت الآن الأربعاء 27 مارس الساعة 1 صباحا إلى القاهرة".

وتابع "يأتي ذلك بناء على رغبة اللاعب وأسرته، وذلك بعد ثبات حالته الصحية بشكل عام وفصل جهاز الغسيل الكلوي الممتد واستعادة الوعي بشكل كامل وطبيعي".

وأضاف "كما تم استقرار كافة العلامات الحيوية للحالة وذلك بتنسيق من إدارة نادي فيوتشر والطاقم الطبي المسؤولن عن الحالة بوحدة العناية المركزة بالمستشفى".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم في وقت سابق، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر مستشفى زمزم
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