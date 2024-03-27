داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر

أقر زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا بأنه يتمنى بأن يكون في بلاده استاد مثل استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وتوج منتخب كرواتيا بلقب كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد التغلب على مصر في المباراة النهائية.

وقال المدير الفني الكرواتي لقناة أون تايم سبورتس: "استاد مصر أكثر من رائع وهو من أفضل الملاعب التي رأيتها في حياتي، أتمنى أن يكون في بلادي استاد مثل ذلك".

وأضاف "أشكر مصر على الضيافة فقضينا هنا أسبوعا رائعا، كنت هنا منذ 14 عاما عندما كنت مدربا لمنتخب السعودية وزرت الأهرامات".

وأكمل "أشكر الجماهير المصرية على دعمها لنا في بعض الأوقات وخاصة لوكا مودريتش".

وتابع "لعبنا مباراة رائعة وعدنا في النتيجة وسجلنا 4 أهداف وسط 80 ألفا من المشجعين وضد فريق قوي للغاية".

وأنهى حديثه قائلا: "محمود حسن تريزيجيه أكثر من لفت انتباهي فأنا أعرفه جيدا وأعلم أنه لاعب جيد، لكن منتخب مصر كان شرسا في خط الهجوم".

وحقق منتخب كرواتيا فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وحقق مودريتش لقبه الدولي الأول بقميص منتخب كرواتيا.

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق رامي ربيعة قبل أن تتعادل كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش في الشوط الأول.

بينما في الشوط الثاني سجل منتخب كرواتيا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من بيتكوفيتش وكراماريتش وماير، بينما سجل محمد عبد المنعم هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة.

وحقق لوكا مودريتش جائزة رجل مباراة نهائي كأس عاصمة مصر.