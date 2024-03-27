كرة سلة - بدلا من عيسى ليونز.. الأهلي يتمم اتفاقه مع براندون تشايلدريس

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 01:35

كتب : FilGoal

براندون تشايلدريس - محترف سلة الأهلي

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع محترف أمريكي لفريق رجال كرة السلة لتعويض غياب عيسى ليونز.

وقرر الأهلي رفع اسم الأمريكي عيسى ليونز من قائمة الفريق وضم محترف آخر بسبب ضيق الوقت مع إصابته.

وتعرض عيسى ليونز للإصابة بكسر في أصبع اليد خلال مواجهة الزمالك في مسابقة الدوري.

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وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة السلة على إمكانية ضم أي فريق لمحترف أجنبي خلال موسم قبل انطلاق المنافسات الإقصائية من الدوري.

وأنهى الأهلي مرحلة المجموعات في المركز الثاني من جدول الترتيب خلف الاتحاد السكندري.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عبر موقع النادي الرسمي، عن وصول تشايلدريس خلال ساعات إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وفور ظهور نتيجة الكشف الطبي، سيتمم الأهلي تعاقده مع اللاعب بصورة رسمية.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع اللاعب يأتي بسبب امتلاك قدرات فنية كبيرة وتم ترشحيه للجهاز الفني بقيادة الإسباني أجوستي بوش.

ويلعب تشايلدريس في مركز صانع الألعاب.

ولعب تشايلدريس في دوريات اليونان وإستونيا وأخيرا ألمانيا.

ويبلغ اللاعب الأمريكي 26 عاما.

ويعتبر الأهلي محطته الأولى عربيا.

الأهلي كرة سلة تشايلدريس
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