فرنسا تعود للانتصارات على حساب تشيلي.. وريمونتادا لـ ألمانيا ضد هولندا

عاد منتخب فرنسا للانتصارات مرة أخرى بالفوز على تشيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما.

وسجل أهداف فرنسا كل من يوسف فوفانا وراندال كولو مواني أوليفييه جيرو.

وعلى الجانب الآخر أحرز مارسيلينو نونييز وداريو أوسوريو.

وتقدم نونييز في البداية في الدقيقة السادسة بعد تسديدة من اللسمة الأولى من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل فوفانا في الدقيقة 18 بعد تسديدة من حدود منطقة الجزاء.

وتقدم مواني لفرنسا من رأسية من صناعة ثيو هيرنانديز في الدقيقة 25.

وأحرز جيرو الهدف الثالث في الدقيقة 72 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من اللمسة الأولى.

وقلص أوسوريو الفارق في الدقيقة 82 بعد من تسديدة خارج منطقة الجزاء.

وكانت فرنسا قد خسرت المباراة الماضية من ألمانيا بهدفين دون رد.

ألمانيا × هولندا

حقق منتخب ألمانيا ريمونتادا على هولندا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما.

وسجل جوي فيرمان هدف هولندا الوحيد، بينما أحرز ماكسيميليان ميتيلشتادت ونيكلاس فولكروج.

افتتج فيرمان التسجيل في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من صناعة ميمفيس ديباي.

واستطاع ماكسيميليان تسجيل هدف التعادل سريعا في الدقيقة 11 بعد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء.

وأحرز فولكروج هدف الفوز لألمانيا في الدقيقة 85 من ركنية.

وبهذا تكون ألمانيا قد فازت في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي ضد فرنسا وهولندا.