كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري

اختتمت منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين لرجال كرة اليد.

وشهدت الجولة استمرار انتصارات الأهلي والزمالك بينما تعثر البنك الأهلي بالخسارة أمام طلائع الجيش.

وتغلب فريق الأهلي على سموحة بنتيجة 35-15، بينما حقق الزمالك الفوز على سبورتنج بنتيجة 29-27.

أما طلائع الجيش فنجح في التغلب على البنك الأهلي بنتيجة 29-25، وحقق الجزيرة الفوز على هيليوبوليس بنتيجة 34-32.

وبات ترتيب الدوري بعد الجولة العاشرة كالآتي:

1- الأهلي 35 نقطة

2- الزمالك 32 نقطة

3- البنك الأهلي 20 نقطة

4- سبورتنج 18 نقطة

5- الجزيرة 17 نقطة

6- هيليوبوليس 13 نقطة.

7- طلائع الجيش 11 نقطة.

8- سموحة نقطتين.

وحسم الأهلي بذلك تأهله إلى المباراة النهائية، بينما يحتاج الزمالك لنقطة واحدة من الأربع مباريات المقبلة.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية عشر يوم الجمعة المقبل.

وتقام المرحلة الثانية بمشاركة ثمانية فرق بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، على أن يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بنظام Best of 3 لتحديد حامل اللقب.

وتختتم منافسات المرحلة الثانية المنافسة على اللقب يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

بينما يقام النهائي بنظام best of 3 بين صاحبي المركزين الأول والثاني أيام 17 و 21 و24 مايو المقبل.