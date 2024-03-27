بهدف ماركة بيلينجهام.. إنجلترا تتعادل بطريقة مثيرة في الـ+95 مع بلجيكا

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا

تعادل منتخب إنجلترا مع ضيفه بلجيكا بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب ويمبلي.

وحقق منتخب إنجلترا التعادل بطريقة مثيرة في الدقيقة +95 من المباراة بقدم نجمه جود بيلينجهام.

وخاض منتخب إنجلترا المباراة بقمصان لا تحمل أسماء اللاعبين من أجل التوعية بأعراض مرض ألزهايمر.

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وتلقى منتخب إنجلترا ضربة قوية بعدما تعرض مدافعه جون ستونز للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 10 وشارك بدلا منه جو جوميز.

وتقدم منتخب بلجيكا بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق يوري تيليمانس.

قبل أن يتعادل منتخب إنجلترا في الدقيقة 17 عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء.

وعاد تيليمانس ليسجل هدف بلجيكا الثاني في الدقيقة 36 بصناعة من روميلو لوكاكو.

وفي الدقيقة +95 نجح منتخب إنجلترا في تسجيل هدف التعادل عن طريق بيلينجهام بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك بلجيكا.

لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 بين المنتخبين.

إنجلترا بلجيكا
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