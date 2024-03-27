حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن شكره للحضور الجماهير أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر.

وخسر منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدورة الدولية الودية.

وقال حسام حسن عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجمهور المصري كان أفضل ما في اليوم وكنت أتمنى إسعادهم وأبلغت اللاعبين أن الاستفادة الكبرى هي عودة الجماهير لمساندة المنتخب".

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وشدد "صممت على خوض الدورة الدولية لأنها خير استعداد لتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل".

وأوضح حسام حسن "كرواتيا كانت المرشحة للفوز علينا ولكن كنا نرغب في المفاجأة وتقدمنا بالفعل ثم كرة مصطفى محمد في القائم أعتقد أنها كانت ستمثل فارقا في المباراة، ولكننا استفدنا بقوة وإيجابيات رغم الخسارة من كرواتيا".

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر "مواجهة كرواتيا شهدت غياب ما يقارب من خمسة لاعبين أساسيين مثل زيزو والشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابات، وسيختلف أداء المنتخب بعد عودة جميع المصابين وأيضا رمضان صبحي المصاب مع فريقه".

وواصل حسام حسن "وبخلاف غياب المصابين كان هناك غياب للاعبين كان من المفترض قدومهم".

واختتم حسام حسن تصريحاته "أنا مطمئن على المرحلة المقبلة بسبب حزن اللاعبين بعد الخسارة بالرغم أنها بطولة دولية، ومنتخب كرواتيا قوي وحصد برونزية ووصافة كأس العالم في آخر نسختين ورغم ذلك كنت أتمنى الفوز مثلما أرغب دائما".

الخطوة المقبلة

وبعد نهاية كأس عاصمة مصر الدولية الودية، يستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في توقف يونيو المقبل.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحل الفراعنة ضيوفا على غينيا بيساو يوم 11 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.

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