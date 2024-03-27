يورو 2024 – اكتملت.. مجموعات نارية ومباريات صعبة تنتظر المتأهلين من الملحق

اكتلمت مجموعات بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل.

وأقيمت مباريات في نهائي الملحق المؤهل إلى بطولة يورو 2024.

وحدث تأهل تاريخي بوصول منتخب جورجيا إلى البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح ضد اليونان.

ولم يكن هذا اللقاء الوحيد الذي انتهى بركلات الترجيح، فتأهل منتخب بولندا إلى البطولة بعد الفوز على ويلز.

المباراة الوحيدة التي انتهت بدون ركلات الترجيح كانت بين أوكرانيا وأيسلندا، إذ تمكن الأول من الانتصار بعد قلب النتيجة من هدف دون رد إلى هدفين مقابل هدف.

وتأتي المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.