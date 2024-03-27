يورو 2024 – بولندا آخر المتأهلين على حساب ويلز بركلات الترجيح

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:46

كتب : FilGoal

فويتشيك تشيزني - بولندا والأرجنتين - كأس العالم 2022

فاز منتخب بولندا على منافسه ويلز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما في نهائي الملحق المؤهل إلى بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وانتهى اللقاء في الوقت الأصلي والإضافي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يتواجد منتخب بولندا في المجموعة الرابعة التي تضم كل من هولندا والنمسا وفرنسا.

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وتألق فوتشيك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا ويوفنتوس في ركلات الترجيح وأيضا أثناء المباراة.

وسجل بن ديفيز هدفا لصالح ويلز في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول من رأسية، لكن لم يحتسب بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وظل التحفظ الدفاعي مسيطرا على المباراة بين الفريقين دون تواجد العديد من الفرص على مرمى الفريقين.

ويعتبر أخطر فرص المباراة في الدقيقة 48 إذ تصدى تشيزني بصعوبة وتألق رأسية رائعة للغاية.

وفي الدقيقة 120 طرد كريس ميفام لاعب ويلز بعد حصولة على البطاقة الصفراء الثانية، ولم يكن الطرد مؤثرا لأنه في كان في نهاية المباراة قبل التوجه إلى ركلات الترجيح.

وتألق جميع لاعبي منتخب بولندا في ركلات الترجيح وسجلوا الـ5 ركلات الأولى.

وعلى الجانب الآخر تألق لاعبي منتخب ويلز أيضا لكن في الركلة الأخيرة تمكن تشيزني من التصدي من دانييل جيمس لاعب مانشستر يونايتد السابق.

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