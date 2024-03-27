في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

إندريك

تعادل منتخب البرازيل مع مضيفه إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب سنتياجو برنابيو.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة في التاريخ التي تجمع البرازيل وإسبانيا في استاد سنتياجو برنابيو.

تقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء سددها رودري.

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ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 36 بصناعة من يامين جمال.

قبل أن يسجل رودريجو هدف البرازيل الأول في الدقيقة 40 مستغلا خطأ دفاع إسبانيا في الخروج بالكرة ليضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة.

في الشوط الثاني نجح البديل إندريك في تسجيل هدف البرازيل الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى.

وهو الهدف الثاني له مع منتخب البرازيل بعدما سجل هدفه الأول مع السامبا في المباراة السابقة ضد إنجلترا.

وعاد منتخب إسبانيا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أخرى سددها رودري أيضا.

وقبل النهاية بثواني قليلة حصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء سجل منها لوكاس باكيتا هدف التعادل في الدقيقة +96.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لكل منتخب.

إسبانيا البرازيل إندريك
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