في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة

تعادل منتخب البرازيل مع مضيفه إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب سنتياجو برنابيو.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة في التاريخ التي تجمع البرازيل وإسبانيا في استاد سنتياجو برنابيو.

تقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء سددها رودري.

ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 36 بصناعة من يامين جمال.

⚽️🔥 أولمو استلم راوغ ثم سدد في الزاوية البعيدة ليعزز تقدم إسبانيا على البرازيل#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/2TpCp6dzsI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024

قبل أن يسجل رودريجو هدف البرازيل الأول في الدقيقة 40 مستغلا خطأ دفاع إسبانيا في الخروج بالكرة ليضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة.

في الشوط الثاني نجح البديل إندريك في تسجيل هدف البرازيل الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى.

وهو الهدف الثاني له مع منتخب البرازيل بعدما سجل هدفه الأول مع السامبا في المباراة السابقة ضد إنجلترا.

وعاد منتخب إسبانيا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أخرى سددها رودري أيضا.

وقبل النهاية بثواني قليلة حصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء سجل منها لوكاس باكيتا هدف التعادل في الدقيقة +96.

لتنتهي المباراة بالتعادل بين إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لكل منتخب.