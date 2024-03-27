في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة
الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:40
كتب : FilGoal
تعادل منتخب البرازيل مع مضيفه إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب سنتياجو برنابيو.
إندريك دا سوزا
النادي : بالميراس
وتعد هذه المباراة هي الثالثة في التاريخ التي تجمع البرازيل وإسبانيا في استاد سنتياجو برنابيو.
تقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 12 من ركلة جزاء سددها رودري.
ثم أضاف داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 36 بصناعة من يامين جمال.
⚽️🔥 أولمو استلم راوغ ثم سدد في الزاوية البعيدة ليعزز تقدم إسبانيا على البرازيل#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/2TpCp6dzsI— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024
قبل أن يسجل رودريجو هدف البرازيل الأول في الدقيقة 40 مستغلا خطأ دفاع إسبانيا في الخروج بالكرة ليضع الكرة من أعلى الحارس بطريقة رائعة.
⚽️🔥 رودريغو يعيد البرازيل للمباراة بعد خطأ فادح من الحارس أوناي سيمون#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/l3jcforeSA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024
في الشوط الثاني نجح البديل إندريك في تسجيل هدف البرازيل الثاني في الدقيقة 50 بتسديدة مباشرة بالقدم اليسرى.
⚽️🔥إندريك فيليبي يتابع تألقه ويعدل النتيجة للسامبا#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/iukDYt5t2A— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024
وهو الهدف الثاني له مع منتخب البرازيل بعدما سجل هدفه الأول مع السامبا في المباراة السابقة ضد إنجلترا.
وعاد منتخب إسبانيا لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87 من ركلة جزاء أخرى سددها رودري أيضا.
⚽️🥅 رودريغو هيرنانديز يعيد الأفضلية لإسبانيا من ركلة جزاء#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/0kytEgcrrR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024
وقبل النهاية بثواني قليلة حصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء سجل منها لوكاس باكيتا هدف التعادل في الدقيقة +96.
⚽️🥅 باكيتا يعدل النتيجة للبرازيل في الوقت القاتل من ركلة جزاء#مباراة_ودية | #اسبانيا_البرازيل #FriendlyMatch pic.twitter.com/UnDofTWqjA— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 26, 2024
لتنتهي المباراة بالتعادل بين إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لكل منتخب.