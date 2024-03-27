كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر
الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:38
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة.
وحسم فريقا الأهلي والزمالك تأهلهما إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة والطيران على الترتيب.
وتغلب فريق الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.
بينما نجح الزمالك في التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل.
أما طلائع الجيش فحسم تأهله بعد التغلب على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.
وبنفس النتيجة حسم بتروجت تأهله بالفوز على الاتحاد في ختام مباريات ربع النهائي.
وعلى جانب آخر تنطلق منافسات نصف نهائي مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل.
ويلعب الزمالك حامل اللقب أمام سموحة، بينما الأهلي يواجه سبورتنج.
وتقام منافسات نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يصعد إلى النهائي.
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