كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر

الأربعاء، 27 مارس 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

اختتمت منافسات ربع نهائي كأس مصر لرجال الكرة الطائرة.

وحسم فريقا الأهلي والزمالك تأهلهما إلى نصف النهائي بعد الفوز على سموحة والطيران على الترتيب.

وتغلب فريق الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - منتخب مصر يحقق ذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على كينيا كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس كرة طائرة - بعد أزمتها مع مدرب المنتخب.. الاتحاد المصري يقرر إيقاف زينة العلمي كرة طائرة - البرازيلي سيدني بابكي مديرا فنيا لفريق الزمالك

بينما نجح الزمالك في التأهل ومواصلة حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما طلائع الجيش فحسم تأهله بعد التغلب على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وبنفس النتيجة حسم بتروجت تأهله بالفوز على الاتحاد في ختام مباريات ربع النهائي.

وعلى جانب آخر تنطلق منافسات نصف نهائي مسابقة الدوري يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الزمالك حامل اللقب أمام سموحة، بينما الأهلي يواجه سبورتنج.

وتقام منافسات نصف نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يصعد إلى النهائي.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - منتخب مصر يحقق ذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على كينيا كرة طائرة - منتخب مصر للسيدات يتوج بذهبية الألعاب الإفريقية بالفوز على تونس كرة طائرة - بعد أزمتها مع مدرب المنتخب.. الاتحاد المصري يقرر إيقاف زينة العلمي كرة طائرة - البرازيلي سيدني بابكي مديرا فنيا لفريق الزمالك كرة طائرة - مدرب منتخب مصر يتقدم بمذكرة ضد زينة العلمي كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي
أخر الأخبار
من أجل تغيير شعار النادي.. بلدية المحلة يطلب تصميمات من الجماهير 17 دقيقة | الكرة المصرية
بعد ثبات حالته الصحية واستعادة الوعي.. نقل أحمد رفعت إلى القاهرة 19 دقيقة | الكرة المصرية
داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل ذلك.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بدلا من عيسى ليونز.. الأهلي يتمم اتفاقه مع براندون تشايلدريس 30 دقيقة | كرة سلة
فرنسا تعود للانتصارات على حساب تشيلي.. وريمونتادا لـ ألمانيا ضد هولندا 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري 47 دقيقة | كرة يد
بهدف ماركة بيلينجهام.. إنجلترا تتعادل بطريقة مثيرة في الـ+95 مع بلجيكا ساعة | الكرة الأوروبية
حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8