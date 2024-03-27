لقب مودريتش الأول دوليا.. كرواتيا تهزم مصر برباعية وتتوج بكأس العاصمة

توج منتخب كرواتيا بلقب كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد التغلب على مصر في المباراة النهائية.

وحقق منتخب كرواتيا فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وحقق مودريتش لقبه الدولي الأول بقميص منتخب كرواتيا.

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق رامي ربيعة قبل أن تتعادل كرواتيا بهدف نيكولا فلاسيتش في الشوط الأول.

بينما في الشوط الثاني سجل منتخب كرواتيا ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من بيتكوفيتش وكراماريتش وماير، بينما سجل محمد عبد المنعم هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة.

وحقق لوكا مودريتش جائزة رجل مباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

التشكيل

بدأ حسام حسن المباراة بتغيير وحيد في وسط الملعب بمشاركة أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور المصاب.

وشهدت القائمة ضم محمد عواد وخروج مصطفى شوبير مع إمام عاشور.

أما زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا فبدأ اللقاء بسبعة تغييرات عن مواجهة تونس في نصف النهائي.

بينما بدأ الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش في التشكيل الأساسي.

منتخب مصر يواجه كرواتيا بنفس تشكيل مباراة نيوزيلندا وتغيير وحيد بوجود أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور 🇪🇬📋#شجع_مصر pic.twitter.com/r9Lx3c5eqa — FilGoal (@FilGoal) March 26, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط مصري منذ البداية وسط حضوري جماهيري مكثف على استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وحصل منتخب مصر على خطأ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة.

وافتتح ربيعة التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة بعد تسديدة تريزيجيه التي تصدى لها حارس المرمى ليرسلها محمد حمدي عرضية أرضية يحولها ربيعة داخل الشباك.

وهيمن منتخب كرواتيا على الكرة بعد تقدم مصر المبكر وسط تراجع لاعبي المنتخب للدفاع.

وتصدى أبو جبل لهدف التعادل في الدقيقة 17 بعد رأسية رائعة من دوماجوي فيدا.

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إيه الإثارة دي🔥.. أبو جبل ينقذ هدف لمنتخب كرواتيا.. ترتد بهجمة مرتدة لمنتخب مصر ولكن كرة مصطفى محمد تصطدم بالقائم💥 pic.twitter.com/FxRymh3cs5 — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 26, 2024

وكاد مصطفى محمد أن يتقدم بهدف ثاني في الدقيقة 17 بعد تسديدة رائعة من فوق حارس المرمى ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن.

وأدرك منتخب كرواتيا التعادل في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من نيكولا فلاسيتش لترتطم بالعارضة ثم تسكن شباك أبو جبل.

وكاد ماير أن يتقدم لكرواتيا بتسديدة قوية في الدقيقة 35 ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر بيتكوفيتش هدفا محققا في الدقيقة 48 أمام المرمى الخالي.

ودفع حسام حسن مع بداية الشوط الثاني بأحمد نبيل كوكا بدلا من أكرم توفيق، بينما منتخب كرواتيا دفع بكل من كوتارسكي حارس المرمى وكوفاسيتش بدلا من لابروفيتش وبروزوفيتش.

وواصل منتخب كرواتيا سيطرته على الكرة في الشوط الثاني مع تحفظ لاعبي مصر.

ونجح بيتكوفيتش في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 57 من رأسية على يمين أبو جبل.

وسحب زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا كل من مودريتش وجفارديول في الدقيقة 60.

ودفع حسام حسن في الدقيقة 66 بمصطفى فتحي بدلا من أفشة من أجل تنشيط الجانب الهجومي لإدراك التعادل.

ونجح البديل أندري كراماريتش في تسجيل الهدف الثالث برأسية جديدة في الدقيقة 77 وسط غياب الرقابة الدفاعية.

ودفع حسام حسن بكل من محمد شريف ومحمد الشامي ومصطفى شلبي بدلا من مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش في الدقيقة 79 بينما شارك أحمد عاطف بدلا من مروان عطية.

ومن هجمة مرتدة متقنة نجح ماير في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحاول منتخب مصر تقليص الفارق ونجح محمد عبد المنعم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 94 قبل ثواني من نهاية المباراة.

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الخطوة المقبلة

وبعد نهاية كأس عاصمة مصر الدولية الودية، يستعد منتخب مصر لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في توقف يونيو المقبل.

ويستضيف منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 3 يونيو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما يحل الفراعنة ضيوفا على غينيا بيساو يوم 11 يونيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن بوركينا فاسو.