يورو 2024 – تأهل قاتل لـ أوكرانيا بعد قلب الطاولة على أيسلندا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

أوكرانيا

قلب منتخب أوكرانيا النتيجة على منافسه أيسلندا وفاز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في المباراة النهائية المؤهلة إلى بطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وسجل ثنائية أوكرانيا فيكتور تسيجانكوف وميخايلو مودريك، بينما أحرز ألبرت جوموندسون هدف أيسلندا الوحيد.

ومن المقرر أن تتواجد أوكرانيا في المجموعة الخامسة بالتواجد مع كل من بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا.

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افتتاح النتيجة

افتتح جوموندسون أهداف المباراة في الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء.

هدف ولكن

وعادل رومان ياريمشوك لصالح أوكرانيا في الدقيقة 39 بعد عرضية أرضية حولها في المرمى الخالي، لكن قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

جول صحيح

وتمكن تسيجانكوف من تسجيل هدف التعادل لأوكرانيا وفي هذه المرة تم احتسابه في الدقيقة 54 بعد تسديدة أرضية مقوسة من حدود منطقة الجزاء.

تصدي التأهل

تصدى أندري لونين حارس مرمى أوكرانيا لكرة خطيرة للغاية في الدقيقة 77 بعد تسديدة قوية.

عودة أوكرانيا

أحرز مودريك الهدف القاتل في الدقيقة 84 بعد تسديدة أرضية من اللمسة الأولى من خارج منطقة الجزاء.

أيسلندا أوكرانيا يورو 2024 مودريك
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