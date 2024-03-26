محامي الشيبي: تحديد جلسة لنظر قضية الشحات.. ولا علاقة لـ بيراميدز والأهلي

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز ضد زد

كشف هاني بكري محامي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، إن القضاء حدد جلسة بتاريخ 18 أبريل المقبل لنظر قضية اتهام الشيبي لـ حسين الشحات بالسب والقذف.

وقال هاني بكري في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي: "تحديد جلسة بتاريخ 18 أبريل لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات".

وأضاف "القضية تخص اللاعب فقط ولا علاقة لبيراميدز بها أو للأهلي، ولذلك فمحاولة تصوير الأمر على أنه مكيدة بين ناديين هي محاولة بائسة محكوم عليها بالفشل لأن النيابة العامة أو المحكمة لن تلتفت إليها".

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المحامي أتم "حسين الشحات أصدر بيانا بعد الواقعة اعتذر فيه للنادي الأهلي ولجماهيره، والجماهير المغربية دون أن يقدم اعتذاره للاعب نفسه الذي تم التعدي عليه.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للموسم المنصرم من الدوري المصري.

وعقب المباراة، أظهرت الكاميرات صفعة من الشيببي على وجه حسين الشحات لاعب الأهلي أثناء مشادة بين اللاعبين.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب، حسبما أظهر فيديو آخر.

بيراميدز بدوره قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

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