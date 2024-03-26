الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا

سجل رامي ربيعة مدافع منتخب مصر هدف تقدم الفراعنة في شباك كرواتيا.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، في المباراة التي تقام على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

ونجح رامي ربيعة مدافع الأهلي في تسجيل هدف تقدم منتخب مصر في الدقيقة 7 من المباراة.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة نفذها تريزيجيه بتسديدة مباشرة نحو المرمى لترتد من الحارس، ويتابعها محمد حمدي بعرضية وصلت إلى ربيعة الذي وضع الكرة في الشباك.

وتوقف اللعب لعدة دقائق لحين مراجعة اللعبة في الفيديو للتأكد من صحة الهدف، وبالفعل قرر الحكم احتساب الهدف.

ويعد هذا الهدف هو الثالث لرامي ربيعة مع منتخب مصر خلال 24 مباراة دولية.

وسبق وسجل رامي ربيعة في مرمى قطر عام 2013، وفي مرمى تنزانيا في عام 2015.

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