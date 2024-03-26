يورو 2024 - بدون كفاراتسخيليا.. تأهل تاريخي لـ جورجيا بالانتصار على اليونان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

جورجيا

تأهل منتخب جورجيا إلى بطولة يورو 2024 بعد الفوز على منافسه اليونان 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما في نهائي الملحق المؤهل إلى يورو 2024.

ويعتبر هذا التأهل تاريخي لجورجيا لأنها المرة الأولى التي يتمكن فيها المنتخب من الوصول إلى بطولة يورو.

ولعب منتخب جورجيا بدون نجم المنتخب خفيشا كفاراتسخيليا لاعب نابولي بسبب الإصابة.

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وتمكن جورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا من تعويض غياب كفاراتخسيليا وتألق في ركلات الترجيح وساهم في فوز جورجيا وتحقيق التاريخ.

وتمكن حارس فالنسيا من التصدي لركلة جزاء أناستاسيوس باكاسيتاس وجورجوس جاكوماكيس.

ووصل منتخب جورجيا إلى نهائي ملحق التأهل لبطولة يورو 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا الصيف المقبل بعد الفوز على لوكسمبورج.

وفاز جورجيا على لوكسمبورج بهدفين دون رد قبل التأهل للنهائي.

ومن المقرر أن يتواجد منتخب جورجيا برفقة كل من البرتغال وتركيا وتشيك في المجموعة السادسة من بطولة يورو 2024.

ويقود ويلي سانيول نجم منتخب فرنسا السابق تدريب جورجيا ودخل تاريخ جورجيا.

اليونان جورجيا كفاراتسخيليا ملحق يورو 2024 مامارداشفيلي
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