التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه البرازيل في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.
ويشارك دوريفال بنفس التشكيل الذي لعب به المباراة الودية الماضية ضد إنجلترا.
وجاء التشكيل كالتالي:
المرمى: بينتو
الدفاع: دانيلو – فابريسيو برونو - بيرالدو – فينديل
الوسط: برونو جيماريش – جواو جوميز – لوكاس باكيتاس
الهجوم: رافينيا – رودريجو – فينيسيوس جونيو
بينما على الجانب الآخر أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا تشكيل فريقه.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: داني كارباخال – روبين لي نورماند – أيمريك لابورت – مارك كوكوريا
خط الوسط: رودري – فابيان رويز – داني أولمو
خط الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز
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