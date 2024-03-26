انتهت نهائي كأس العاصمة - مصر (2)-(4) كرواتيا.. نهاية المباراة

يلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

ويقام اللقاء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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نهاية المباراة

ق94 جووول محمد عبد المنعم

ق86 ماير يسجل الرابع

ق79 مشاركة محمد شريف ومحمد الشامي ومصطفى شلبي بدلا من مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش

ق77 هدف كراماريتش يسجل الثالث

ق66 نزول مصطفى فتحي بدلا من أفشة

ق60 خروج مودريتش وجفارديول

ق57 جوووول بيتكوفيتش يتقدم بهدف جديد

خروج لابروفيتش وبروزوفيتش ومشاركة كوتارسكي وكوفاسيتش

مشاركة كوكا بدلا من أكرم توفيق

استراحة

ق52 نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق48 بيتكوفيتش يهدر بغرابة أمام المرمى الخالي

ق45 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع

ق40 إصابة مروان عطية وتوقف اللعب

ق38 عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن تمر من أمام الجميع

ق35 تسديدة قوية من ماير ولكن أعلى العارضة

ق27 بطاقة صفراء لرامي ربيعة

ق21 هدف التعادل من تسديدة نيكولا فلاشيتش ترتطم في العارضة ثم داخل الشباك

ق17 القائم يتصدى لكرة مصطفى محمد

ق17 أبو جبل يتصدى أمام رأسية

ق6 جووووووول رامي ربيعة

انطلاق المباراة