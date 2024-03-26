انتهت نهائي ملحق يورو 2024 - ويلز (0)-(0) بولندا.. تشيزني يتصدى ويؤهل الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ضد أيسلندا وويلز أمام بولندا في نهائي ملحق للتأهل ليورو 2024.

أوكرانيا × أيسلندا

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انتهت

تأهل أوكرانيا إلى يورو 2024 بعد الفوز 2-1.

ق 84: جوووول ميخايلو مودريك بعد تسديدة أرضية من اللمسة الأولى من خارج منطقة الجزاء.

ق 77: تصدي من أندري لونين ببراعة من تسديدة قوية.

ق 54: جوووول لأوكرانيا فيكتور تسيجانكوف بعد تسديدة أرضية مقوسة من حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 39: جوووول رومان ياريمشوك بعد عرضية أرضية حولها في المرمى الخالي.

ق 30: جووووول رااائع ألبيرت جوموندسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

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ويلز × بولندا

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انتهت

بولندا تفوز 5-4

تشيزني يتصدى لركلة دانييل جيمس الخامسة.

بيونتك يسجل الركلة الخامسة لبولندا

نيكو ويليامز يسجل الركلة رابعة لويلز

زاليفسكي يسجل الركلة الرابعة

ويلسون يسجل الركلة الثالثة لويلز

فرانكوفسكي يسجل الركلة الثالثة لبولندا

مور يسجل الركلة الثانية لويلز

سيمانسكي يسجل الركلة الثانية لبولندا

بن ديفيز يسجل الركلة الأولى لويلز

روبرت ليفاندوفسكي يسجل الركلة الأولى لبولندا

إلى ركلات الترجيح

ق 120: طرد كريس ميفام لاعب ويلز بعد حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

بداية الشوط الأول الإضافي

التوجه إلى وقت إضافي

ق 48: تصدي رائع من تشيزني حارس مرمى بولندا بعد رأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق: +45: جوووول بن ديفيز لويلز من رأسية لكن لم يحتسب بداعي التسلل

بداية المباراة