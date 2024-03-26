انتهت نهائي ملحق يورو 2024 - ويلز (0)-(0) بولندا.. تشيزني يتصدى ويؤهل الضيوف

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا - هاري كين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أوكرانيا ضد أيسلندا وويلز أمام بولندا في نهائي ملحق للتأهل ليورو 2024.

أوكرانيا × أيسلندا

لمتابعة المباراة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع تشكيل تونس - الجزيري وزدام على مقاعد البدلاء ضد نيوزيلندا لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان

انتهت

تأهل أوكرانيا إلى يورو 2024 بعد الفوز 2-1.

ق 84: جوووول ميخايلو مودريك بعد تسديدة أرضية من اللمسة الأولى من خارج منطقة الجزاء.

ق 77: تصدي من أندري لونين ببراعة من تسديدة قوية.

ق 54: جوووول لأوكرانيا فيكتور تسيجانكوف بعد تسديدة أرضية مقوسة من حدود منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 39: جوووول رومان ياريمشوك بعد عرضية أرضية حولها في المرمى الخالي.

ق 30: جووووول رااائع ألبيرت جوموندسون بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

------------------------------------

ويلز × بولندا

لمتابعة المباراة من هنا

انتهت

بولندا تفوز 5-4

تشيزني يتصدى لركلة دانييل جيمس الخامسة.

بيونتك يسجل الركلة الخامسة لبولندا

نيكو ويليامز يسجل الركلة رابعة لويلز

زاليفسكي يسجل الركلة الرابعة

ويلسون يسجل الركلة الثالثة لويلز

فرانكوفسكي يسجل الركلة الثالثة لبولندا

مور يسجل الركلة الثانية لويلز

سيمانسكي يسجل الركلة الثانية لبولندا

بن ديفيز يسجل الركلة الأولى لويلز

روبرت ليفاندوفسكي يسجل الركلة الأولى لبولندا

إلى ركلات الترجيح

ق 120: طرد كريس ميفام لاعب ويلز بعد حصولة على البطاقة الصفراء الثانية.

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

بداية الشوط الأول الإضافي

التوجه إلى وقت إضافي

ق 48: تصدي رائع من تشيزني حارس مرمى بولندا بعد رأسية متقنة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق: +45: جوووول بن ديفيز لويلز من رأسية لكن لم يحتسب بداعي التسلل

بداية المباراة

أوكرانيا يورو 2024 ألمانيا ويلز بولندا
نرشح لكم
بهدف ماركة بيلينجهام.. إنجلترا تتعادل بطريقة مثيرة في الـ+95 مع بلجيكا يورو 2024 – اكتملت.. مجموعات نارية ومباريات صعبة تنتظر المتأهلين من الملحق يورو 2024 – بولندا آخر المتأهلين على حساب ويلز بركلات الترجيح في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة يورو 2024 – تأهل قاتل لـ أوكرانيا بعد قلب الطاولة على أيسلندا أنياء سيئة لـ ليفربول ومانشستر سيتي.. إصابة روبيرتسون وجون ستونز يورو 2024 - بدون كفاراتسخيليا.. تأهل تاريخي لـ جورجيا بالانتصار على اليونان التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا
أخر الأخبار
بهدف ماركة بيلينجهام.. إنجلترا تتعادل بطريقة مثيرة في الـ+95 مع بلجيكا 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق 6 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2024 – اكتملت.. مجموعات نارية ومباريات صعبة تنتظر المتأهلين من الملحق 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بولندا آخر المتأهلين على حساب ويلز بركلات الترجيح 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر 30 دقيقة | كرة طائرة
بركلات الترجيح.. تونس تحصد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر أمام نيوزيلندا 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
لقب مودريتش الأول دوليا.. كرواتيا تهزم مصر برباعية وتتوج بكأس العاصمة 57 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8