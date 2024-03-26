تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

كرواتيا

أجرى زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا سبعة تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي أمام مصر عن مواجهة تونس.

ويبدأ الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش في التشكيل الأساسي لمنتخب كرواتيا أمام مصر.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أخبار متعلقة:
تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء خدمة في الجول - مواعيد الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام كرواتيا مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة قبل مواجهة كرواتيا.. ماذا فعلت مصر في 69 مباراة سابقة ضد منتخبات أوروبا

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش

الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

الوسط: لوكا مودريتِش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل.

بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.

منتخب كرواتيا كأس عاصمة مصر مصر
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(0) كرواتيا.. جوووووول ربيعة غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة انتهت بطولة غرب آسيا - مصر الأولمبي (2) (4)- (2) (2) السعودية.. خسارة بركلات الترجيح حجازي: كأس عاصمة مصر فرصة لاستعادة ثقة الجمهور.. وحسام حسن مدرب رائع تامر حسني وموعد فتح الأبواب.. تفاصيل برنامج مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة خدمة في الجول - مواعيد الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام كرواتيا
أخر الأخبار
يورو 2024 - بدون كفاراتسخيليا.. تأهل تاريخي لـ جورجيا بالانتصار على اليونان 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(0) كرواتيا.. جوووووول ربيعة 38 دقيقة | منتخب مصر
مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل 50 دقيقة | منتخب مصر
غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع 53 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل تونس - الجزيري وزدام على مقاعد البدلاء ضد نيوزيلندا 55 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8