تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل

أجرى زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا سبعة تغييرات في تشكيل الفريق الأساسي أمام مصر عن مواجهة تونس.

ويبدأ الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش في التشكيل الأساسي لمنتخب كرواتيا أمام مصر.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: نيديليكو لابروفيتش

الدفاع: دوماجوي فيدا - يوشكو جوارديول - يوسيب ستانيشيتش.

الوسط: لوكا مودريتِش - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولا فلاشيتش - مارين بونجراسييتش - لوفرو ماير.

الهجوم: برونو بيتكوفيتش - ماركو بياتسا.

وسيحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي للمباراة.

كما سيكون من حق كل منتخب إجراء 6 تغييرات في كل مباراة.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائي بعد التغلب على نيوزيلندا بهدف دون مقابل.

بينما صعد منتخب كرواتيا للنهائي بعد التغلب على تونس بركلات الترجيح.