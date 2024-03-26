غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:21

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي - السعودية

اكتفى منتخب مصر الأولمبي بالحصول على المركز الرابع ببطولة اتحاد غرب آسيا عقب الخسارة من نظيره السعودي بركلات الترجيح.

وخسر منتخب مصر من نظيره السعودي بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وخسر منتخب مصر الأولمبي بركلات الترجيح للمباراة الثانية على التوالي في البطولة بعد الخسارة من أستراليا في نصف النهائي,

أخبار متعلقة:
لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان عضو إدارة الزمالك: حصلنا على كافة حقوق النادي كاملة دون أي نقص جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة أفضل ظهير أيمن في الأهلي؟ أكرم توفيق يجيب

وشارك منتخب مصر في بطولة اتحاد غرب آسيا تحضيرا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وسجل محمود صابر وحسام عبد المجيد هدفي منتخب مصر الأولمبي، فيما أحرز مروان الصحفي ومشاري النمر هدفي المنتخب السعودي.

وبدأ منتخب مصر المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من محمد شحاتة إلى إبراهيم عادل الذي مرر كرة بينية إلى محمود صابر وضعها بنجاح في المرمى.

وعدل مروان الصحفي النتيجة وسجل هدف التعادل لمنتخب السعودية الأولمبي بعد عرضية متقنة في الدقيقة 37.

وأحرز مشاري النمر الهدف الثاني للمنتخب السعودي الأولمبي في الوقت القاتل من ضربة رأسية بعد عرضية أحمد الفريدان في الدقيقة 85.

وقبل صافرة النهاية، استطاع حسام عبد المجيد تعديل النتيجة بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من إبراهيم عادل.

وسدد منتخب مصر 4 ركلات سجل منهم هدفين عن طريق حسام عبد المجيد وعمر فايد، فيما أهدر أسامة فيصل ومحمد مغربي ركلتين.

في المقابل سجل المنتتخب السعودي الأولمبي 4 ركلات من أصل 4 ركلات سددهم لاعبيه.

منتخب مصر الأولمبي منتخب السعودية الأولمبي
نرشح لكم
الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا استراحة نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(1) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة انتهت بطولة غرب آسيا - مصر الأولمبي (2) (4)- (2) (2) السعودية.. خسارة بركلات الترجيح حجازي: كأس عاصمة مصر فرصة لاستعادة ثقة الجمهور.. وحسام حسن مدرب رائع تامر حسني وموعد فتح الأبواب.. تفاصيل برنامج مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة
أخر الأخبار
أنياء سيئة لـ ليفربول ومانشستر سيتي.. إصابة روبيرتسون وجون ستونز 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا 39 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2024 - بدون كفاراتسخيليا.. تأهل تاريخي لـ جورجيا بالانتصار على اليونان 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة نهائي كأس العاصمة - مصر (1)-(1) كرواتيا.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (1)-(1) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. جووول تسيجانكوف ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل ساعة | منتخب مصر
غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8