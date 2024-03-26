تشكيل تونس - الجزيري وزدام على مقاعد البدلاء ضد نيوزيلندا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

تونس

أعلن منتصر الوحشيي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه لمواجهة نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر.

معتز زدام

النادي : المصري

سيف الدين الجزيري

النادي : الزمالك

تونس

ويلعب منتخب تونس ضد نيوزيلندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لكأس عاصمة مصر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

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المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: ديلان برون –– حمزة الجلاسي – نادر غاندري

الوسط: وجدي كشريدة – محمد علي بن رمضان – أسامة حدادي - علي العابدي

الهجوم: عيسى العيدوني – حمزة رفيعة – إلياس عاشوري

ويجلس سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء وكذلك زميله في الفريق حمزة المثلوثي، ومعتز زدام لاعب المصري أيضا.

وكان منتخب تونس خسر بركلات الترجيح ضد كرواتيا، بينما خسر منتخب نيوزيلندا ضد مصر بهدف دون رد.

ويلعب منتخب مصر ضد كرواتيا على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة في نهائي البطولة.

تونس كأس عاصمة مصر استاد القاهرة منتخب تونس معتز زدام
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