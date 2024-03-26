لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

فرانشيسكو أتشيربي - إنتر

أعلن جيراردو ماسترادريا القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي حكم براءة فرانشيسكو أتشيربي لاعب إنتر ميلان من الاتهامات العنصرية التي واجهته.

واندلعت أزمة بين أتشيربي وجوان جيسوس لاعب نابولي في مباراة الفريقين قبل فترة التوقف الدولي شهر مارس الجاري.

وكان المدافع الإيطالي قد وجه كلمات قوية لجيسوس إذ قال له: "سأضربك حتى تكون مثل اللون الأسود والأزرق".

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ومن هنا اعترض جيسوس على تلك الكلمة واعتبرها عنصرية، وتعتبر هذه الجملة مستخدمة في إيطاليا ولا القصد منها عنصري بل يقصد منها قوة الضرب.

وكان المدافع البالغ من العمر 36 عاما يواجه الإيقاف لمدة 10 مباريات بسبب العنصرية.

وخرجت تقارير صحفية تفيد بأن إدارة إنتر كانت ستفسخ العقد معه في حال ثبوت إدانته، بالرغم من الاتفاق قبل أيام من المباراة بتمديد عقده.

ويمتد عقد أتشيربي حتى عام 2026، وتم الاتفاق معه حتى 2027 بعد الأداء المميز الذي ظهر به.

وانتهت المباراة بين إنتر ونابولي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل النيراتزوري صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة.

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