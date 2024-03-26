التشكيل – روديجير وتوني كروس أساسيان أمام هولندا.. وديباي يقود هجوم الطواحين

دفع يوليان ناجيلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالثنائي توني كروس وأنطونيو روديجير في تشكيل فريقه الأساسي ضد هولندا.

توني كروس النادي : ريال مدريد هولندا ألمانيا

ويلعب منتخب ألمانيا ضد هولندا في المباراة الودية التي تقام على ملعب دوتش بانك بارك.

ويشارك روديجير في المباراة بشكل أساسي بعد الأزمة التي تعرض لها خلال الأيام السابقة بسبب إشارته التي أثارت تحفظ الصحافة في ألمانيا، الأمر الذي وصل تقديم شكوى ضد لاعب ريال مدريد.

كما يستمر ظهور توني كروس للمباراة الثاني على التوالي بشكل أساسي، بعدما لعب ضد فرنسا في اللقاء السابق.

وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جوشوا كيميتش – أنطونيو روديجير – جوناثان تاه – ماكسيميليان ميتلشتيت

الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – روبرت أندريش

الهجوم: جمال موسيالا – كاي هافرتز - فلوريان فيرتز

بينما جاء تشكيل هولندا الذي يعتمد عليه رونالد كومان كالآتي:

المرمى: بارت فيربروجون

الدفاع: ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – ناثان أكي

الوسط: دينزل دومفريز – جوي فيرمان - جيردي شوتن – دالي بليند

الهجوم: تيجاني ريندرز – ممفيس ديباي – دانيايل مالين