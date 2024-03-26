التشكيل – روديجير وتوني كروس أساسيان أمام هولندا.. وديباي يقود هجوم الطواحين

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

توني كروس

دفع يوليان ناجيلزمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالثنائي توني كروس وأنطونيو روديجير في تشكيل فريقه الأساسي ضد هولندا.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

هولندا
ألمانيا

ويلعب منتخب ألمانيا ضد هولندا في المباراة الودية التي تقام على ملعب دوتش بانك بارك.

ويشارك روديجير في المباراة بشكل أساسي بعد الأزمة التي تعرض لها خلال الأيام السابقة بسبب إشارته التي أثارت تحفظ الصحافة في ألمانيا، الأمر الذي وصل تقديم شكوى ضد لاعب ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
التشكيل - بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. ولوكاكو يقود هجوم بلجيكا تقرير مغربي: 10 تُهم تهدد رئيس الوداد بالسجن لمدة طويلة

كما يستمر ظهور توني كروس للمباراة الثاني على التوالي بشكل أساسي، بعدما لعب ضد فرنسا في اللقاء السابق.

وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جوشوا كيميتش – أنطونيو روديجير – جوناثان تاه – ماكسيميليان ميتلشتيت

الوسط: توني كروس – إليكاي جوندوجان – روبرت أندريش

الهجوم: جمال موسيالا – كاي هافرتز - فلوريان فيرتز

بينما جاء تشكيل هولندا الذي يعتمد عليه رونالد كومان كالآتي:

المرمى: بارت فيربروجون

الدفاع: ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – ناثان أكي

الوسط: دينزل دومفريز – جوي فيرمان - جيردي شوتن – دالي بليند

الهجوم: تيجاني ريندرز – ممفيس ديباي – دانيايل مالين

توني كروس ألمانيا هولندا
نرشح لكم
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان التشكيل - بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. ولوكاكو يقود هجوم بلجيكا مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين رايس: ستونز لا يعرف الفريق الذي سيلعب ضده الأسبوع المقبل سبورت: برشلونة يريد التحرك نحو كيميتش في 2025
أخر الأخبار
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (0)-(0) كرواتيا.. انطلاق المباراة 28 دقيقة | منتخب مصر
مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل 40 دقيقة | منتخب مصر
غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع 44 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل تونس - الجزيري وزدام على مقاعد البدلاء ضد نيوزيلندا 46 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء 58 دقيقة | منتخب مصر
لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8