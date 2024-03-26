التشكيل - بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. ولوكاكو يقود هجوم بلجيكا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 20:53

كتب : FilGoal

إنجلترا - السنغال - جود بيلينجهام

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلجيكا في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

أخبار متعلقة:
عضو إدارة الزمالك: حصلنا على كافة حقوق النادي كاملة دون أي نقص جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة أفضل ظهير أيمن في الأهلي؟ أكرم توفيق يجيب الشحات: قضية الشيبي؟ في طريقنا للصلح.. وممدوح عيد أشعل الأمور

خط الدفاع: إزري كونسا – بن تشيلويل – جون ستونز – لويس دانك

خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – كوبي ماينو

خط الهجوم: فيل فودين – إيفان توني – جارود بوين

وعلى الجانب الآخر أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه.

وأتي التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ماتز سيلس

خط الدفاع: تيموثي كاستاني – زينو ديباست – يان فيرتونجين – أرثر ثياتي

خط الوسط: أوريل مانجالا – أمادو أونانا – يوري تييليمانس

خط الهجوم: لياندرو تروسارد – روميلو لوكاكو – جيريمي دوكو

إنجلترا لوكاكو بلجيكا بيلينجهام
نرشح لكم
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان التشكيل – روديجير وتوني كروس أساسيان أمام هولندا.. وديباي يقود هجوم الطواحين مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين رايس: ستونز لا يعرف الفريق الذي سيلعب ضده الأسبوع المقبل سبورت: برشلونة يريد التحرك نحو كيميتش في 2025
أخر الأخبار
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس العاصمة - مصر (0)-(0) كرواتيا.. انطلاق المباراة 29 دقيقة | منتخب مصر
مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل 41 دقيقة | منتخب مصر
غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع 44 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل تونس - الجزيري وزدام على مقاعد البدلاء ضد نيوزيلندا 47 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء 59 دقيقة | منتخب مصر
لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8