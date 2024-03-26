التشكيل - بيلينجهام أساسي مع إنجلترا.. ولوكاكو يقود هجوم بلجيكا
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بلجيكا في المباراة الودية التي ستجمعهما بعد قليل.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
روميلو لوكاكو
النادي : روما
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد
خط الدفاع: إزري كونسا – بن تشيلويل – جون ستونز – لويس دانك
خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – كوبي ماينو
خط الهجوم: فيل فودين – إيفان توني – جارود بوين
وعلى الجانب الآخر أعلن دومينيكو تيديسكو المدير الفني لمنتخب بلجيكا تشكيل فريقه.
وأتي التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: ماتز سيلس
خط الدفاع: تيموثي كاستاني – زينو ديباست – يان فيرتونجين – أرثر ثياتي
خط الوسط: أوريل مانجالا – أمادو أونانا – يوري تييليمانس
خط الهجوم: لياندرو تروسارد – روميلو لوكاكو – جيريمي دوكو
نرشح لكم
التشكيل - لا تغييرات في البرازيل.. وموراتا يقود هجوم إسبانيا مباشر نهائي ملحق يورو 2024 - أوكرانيا (0)-(0) أيسلندا.. ويلز (0)-(0) بولندا.. بداية المباريات لن يتم فسخ عقده.. براءة أتشيربي من واقعة العنصرية ضد جوان التشكيل – روديجير وتوني كروس أساسيان أمام هولندا.. وديباي يقود هجوم الطواحين مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين رايس: ستونز لا يعرف الفريق الذي سيلعب ضده الأسبوع المقبل سبورت: برشلونة يريد التحرك نحو كيميتش في 2025