عضو إدارة الزمالك: حصلنا على كافة حقوق النادي كاملة دون أي نقص

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 20:44

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أكد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على حصول النادي على كافة حقوقه كاملة.

وكانت تصريحات محمود عبد المنعم "كهربا" قد أثارت جدلا عندما صرح بالاتفاق على إنهاء أزمته مع الزمالك ودفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي.

وكتب رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية في الشهور الماضية".

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وأضاف "هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة هامة".

وشدد "ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق والقادم أفضل بدعمكم".

ويستعد الزمالك لخوض ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويلعب الزمالك أمام مودرن فيوتشر يوم الأحد 31 من شهر مارس الجاري في مواجهة الذهاب.

بينما الإياب عقب أسبوع وتحديدا مساء الأحد 7 أبريل.

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