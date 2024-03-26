جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة

أجرى أحمد أيمن منصور لاعب المصري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض منصور للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة المصري أمام زد بالدوري.

وأعلن المصري خضوع أحمد أيمن منصور لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي للركبة بأحد المراكز الطبية االمتخصصة بالنمسا.

وأوضح المصري أن اللاعب أجرى جراحة ناجحة لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى من وتر الرضفة ، مع استئصال جزء صغير من الغضروف الخارجي للركبة وكذلك خياطة جزء صغير من جسم الغضروف الداخلي.

وتعرض أحمد منصور لالتواء في مفصل الركبة اليسرى خلال مواجهة المصري وزد بالدوري التي أقيمت منذ أسبوعين.

وتم استبدال منصور مباشرة بعد الإصابة، ليجري فحصا وكان التشخيص المبدئي هو إصابته بقطع في الرباط الصليبي وهو ما أكدته الأشعة التشخيصية باستخدام الرنين المغناطيسي.

إصابة القطع في الرباط الصليبي هي الثانية لأحمد أيمن منصور خلال مسيرته، وكانت الأولى أيضا بقميص المصري خلال فترته الأولى مع الفريق.

وانتهت مباراة المصري وزد بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليواصل الفريق البورسعيدي تصدره بجدول الدوري.

وانضم منصور للمصري في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع طلائع الجيش.

وشارك منصور في 10 مباريات منذ عودته بقميص المصري.