أفضل ظهير أيمن في الأهلي؟ أكرم توفيق يجيب

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

الأهلي - فلومينينسي - أكرم توفيق

أجاب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي على سؤال حول ترتيب اللاعبين بمركز الظهير الأيمن بالفريق الأحمر.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

ويجيد أكرم توفيق اللعب في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط.

وحل أكرم توفيق ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر عبر قناة mbc مصر، وحين سئل عن ترتيب اللاعبين في مركز الظهير الأيمن بالأهلي أجاب قائلا: "أكرم توفيق، عمر كمال، محمد هاني، كريم فؤاد".

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وعاد توفيق للمشاركة مع الأهلي والانضمام لمنتخب مصر بعد فترة طويلة من الغياب عقب إجرائه العملية الجراحية الثانية في الرباط الصليبي للركبة.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 بوقت سابق: "الإصابة الثانية كانت أكثر صعوبة من الأولى لأنها أصابت الرباط الصليبي وغضروفين، وعانيت كثيرًا بسببها".

وأضاف "قيل إني اصطدمت بقوة مع كهربا وأنها كانت كرة عينفة ولكن ذلك لم يحدث".

وتابع "على الفور نشرت عبر إنستجرام أن كهربا لا علاقة له بإصابتي وإن الأمر قضاء وقدر".

وأوضح "كنت أرفع قدمي فقط للحصول على الكرة وهذا كل ما حدث. الكرة أتت قصيرة لكهربا فخرجت بها من أمامه وتوقف هو مكانه. كنت وحدي حين تعرضت للإصابة".

وأكمل "الحمد لله أن قدمي لم تكن مشدودة حين تعرضت للمخالفة القوية في مباراة صنداونز ولولا ذلك لكنت تعرضت للإصابة".

ونفى توفيق وجود مشاكل بينه وبين المدرب مارسيل كولر قائلا: "كنت أساسيًا حين تعرضت للإصابة وانضممت للمنتخب أيضًا. والآن حين عدت فإن عدم مشاركتي هي وجهة نظر المدرب ويجب أن أحترمها حتى ولو لم أكن سعيدًا ومهما كنت أريد اللعب".

وعن إمكانية الخروج من الأهلي معارًا قال: "أنا أحب جماهيره وهذا ليس مجرد كلام فهم من صنعوا اسمي، ولكن إن أتتني فرصة مناسبة سأنظر في الأمر".

وبسؤاله عما إذا كان التعاقد مع عمر كمال سيقلل فرصه في المشاركة قال: "لا طبعا".

وتعاقد الأهلي مع عمر كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من مودرن فيوتشر.

محمد هاني الأهلي أكرم توفيق
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