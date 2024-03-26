انتهت بطولة غرب آسيا - مصر الأولمبي (2) (4)- (2) (2) السعودية.. خسارة بركلات الترجيح

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره السعودي.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي امام نظيره السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة اتحاد غرب آسيا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة تحضيرا لخوض أولمبياد باريس 2024.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ركلات الترجيح

منتخب مصر 2

منتخب السعودية 4

نهاية الوقت الأصلي

ق90 حسام عبد المجيد يسجل هدف التعادل بضربة رأسية من عرضية إبراهيم عادل

ق88 عرضية خطيرة من إبراهيم عادل ورأسية من محمد شحاتة تمر أعلى المرمى

ق85 مشاري النمر يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بضربة رأسية في الوقت القاتل

ق60 تسديدة قوية من مروان الصحفي مهاجم السعودية تمر بجوار المرمى بقليل

ق46 سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين على مجريات اللعب

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق38 مروان الصحفي يسجل هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد عرضية متقنة

ق30 ضغط متواصل من لاعبي منتخب مصر الأولمبي بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

ق5 تمريرة من محمد شحاتة إلى إبراهيم عادل الذي مرر كرة بينية متقنة في اتجاه محمود صابر الذي سدد الكرة في المرمى بنجاح

انطلاق المباراة

مصر الأولمبي السعودية
نرشح لكم
حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق لقب مودريتش الأول دوليا.. كرواتيا تهزم مصر برباعية وتتوج بكأس العاصمة الهدف الدولي الثالث والأول منذ 9 سنوات.. رامي ربيعة يتقدم لمنتخب مصر أمام كرواتيا انتهت نهائي كأس العاصمة - مصر (2)-(4) كرواتيا.. نهاية المباراة تشكيل كرواتيا - مودريتش أساسي أمام مصر رغم 7 تغييرات.. وكوفاسيتش بديل غرب آسيا - عقدة ركلات الترجيح مستمرة - منتخب مصر الأولمبي يخسر من السعودية ويكتفي بالمركز الرابع تشكيل منتخب مصر - تبديل وحيد من حسام حسن أمام كرواتيا.. وحجازي على مقاعد البدلاء جراحة ناجحة لـ أحمد أيمن منصور في الرباط الصليبي للركبة
أخر الأخبار
فرنسا تعود للانتصارات على حساب تشيلي.. وريمونتادا لـ ألمانيا ضد هولندا 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك وخسارة البنك الأهلي في الجولة العاشرة من الدوري 15 دقيقة | كرة يد
بهدف ماركة بيلينجهام.. إنجلترا تتعادل بطريقة مثيرة في الـ+95 مع بلجيكا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
حسام حسن: كنت أتمنى إسعاد الجماهير.. وعودة المصابين ستشكل الفارق 30 دقيقة | منتخب مصر
يورو 2024 – اكتملت.. مجموعات نارية ومباريات صعبة تنتظر المتأهلين من الملحق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
يورو 2024 – بولندا آخر المتأهلين على حساب ويلز بركلات الترجيح 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الـ+96.. تعادل مثير بين البرازيل وإسبانيا في مباراة الأهداف الستة 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - تأهل الأهلي والزمالك لنصف نهائي كأس مصر 55 دقيقة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8