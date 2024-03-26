انتهت بطولة غرب آسيا - مصر الأولمبي (2) (4)- (2) (2) السعودية.. خسارة بركلات الترجيح

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره السعودي.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي امام نظيره السعودي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة اتحاد غرب آسيا.

ويشارك منتخب مصر في البطولة تحضيرا لخوض أولمبياد باريس 2024.

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ركلات الترجيح

منتخب مصر 2

منتخب السعودية 4

نهاية الوقت الأصلي

ق90 حسام عبد المجيد يسجل هدف التعادل بضربة رأسية من عرضية إبراهيم عادل

ق88 عرضية خطيرة من إبراهيم عادل ورأسية من محمد شحاتة تمر أعلى المرمى

ق85 مشاري النمر يسجل الهدف الثاني للمنتخب السعودي بضربة رأسية في الوقت القاتل

ق60 تسديدة قوية من مروان الصحفي مهاجم السعودية تمر بجوار المرمى بقليل

ق46 سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين على مجريات اللعب

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق38 مروان الصحفي يسجل هدف التعادل لمنتخب السعودية بعد عرضية متقنة

ق30 ضغط متواصل من لاعبي منتخب مصر الأولمبي بحثا عن تسجيل الهدف الثاني.

ق5 تمريرة من محمد شحاتة إلى إبراهيم عادل الذي مرر كرة بينية متقنة في اتجاه محمود صابر الذي سدد الكرة في المرمى بنجاح

انطلاق المباراة

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