الشحات: قضية الشيبي؟ في طريقنا للصلح.. وممدوح عيد أشعل الأمور

كشف حسين الشحات آخر تطورات قضيته مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وكان الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز في ختام دوري الموسم الماضي.

وحل حسين الشحات ضيفا على برنامج رامز جاب من الآخر عبر قناة mbc مصر، وحين سئل عن قضية الشيبي أجاب قائلا: "قضية الشيبي وصلت لفين؟ في طريقنا للصلح إن شاء الله".

وأوضح "كانت نرفزة ملعب وهو سبني واعتذرت له وممدوح عيد هو اللي سخن الموضوع".

وتابع "أعتذر لمحمد الشيبي وأعتذر لوالدته لأني أخطات في حقها. أنا معترف بالخطأ".

ويتولى ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

وأرسل الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد بشأن كيف تم اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وأشار الأهلي في مذكرته إلى أن خطوة بيراميدز والشيبي مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة الأهلي ضد لجوء بيراميدز ومحمد الشيبي إلى الشئون القانونية.

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للموسم المنصرم من الدوري المصري.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.