تامر حسني وموعد فتح الأبواب.. تفاصيل برنامج مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

كشفت الشركة المتحدة المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر عن تفاصيل برنامج المباراة النهائية.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في العاشرة مساء على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في نهائي البطولة.

وأعلنت الشركة المتحدة فتح أبواب استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الرابعة عصرا.

وسيبدأ حفل الختام في تمام الساعة 8:30 مساء ويحيه الفنان تامر حسني، وستنطلق المباراة في العاشرة مساء.

كما أعلنت الشركة المتحدة عن تصميم ميداليات المراكز الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك في كأس عاصمة مصر الدولية أربعة منتخبات وهم مصر وتونس وكرواتيا ونيوزلاندا.

وفازت مصر على نيوزيلاندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد، فيما انتصر منتخب كرواتيا على نظيره التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي.

ويلعب منتخب مصر أمام كرواتيا في المباراة النهائية، فيما يواجه منتخب تونس نظيره النيوزيلندي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأعلنت مصر افتتاح ملعب العاصمة الإدارية قبل عدة أشهر، وهو الذي سبق له استضافة معسكر الفراعنة بالفعل قبيل فعاليات أمم إفريقيا 2023.