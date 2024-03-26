مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 15:37
كتب : FilGoal
زار كرونسلاف يوريشيتش مدرب بيراميدز معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة.
ويتواجد منتخب كرواتيا بالقاهرة لخوض بطولة كأس عاصمة مصر الودية خلال فترة التوقف الدولي.
وذهب يوريشيتش مدرب كرواتيا لمعسكر منتخب بلاده المتواجد بالقاهرة وقابل زلاتكو داليتش مدرب المنتخب والذي عبر له عن سعادته بتواجده في مصر.
وأهدى يوريشيتش قميص بيرماديز إلى داليتش كذكرى من زيارته إلى مصر.
ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة مصر مساء اليوم الثلاثاء على استاد مصر في نهائي كأس عاصمة مصر الودية.
وكان منتخب كرواتيا قد فاز في المباراة الأولى على تونس بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.
بينما فاز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدف دون مقابل سجله مصطفى محمد.
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