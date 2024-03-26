آس: رافا مارين سيكون تدعيم ريال مدريد الأول في الموسم المقبل

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 15:20

كتب : FilGoal

رافا مارين

يرغب ريال مدريد في إعادة مدافعه السابق رافا مارين والمعار إلى ديبورتيفو ألافيس.

ويقضي مارين الموسم الحالي معارا لألافيس من صفوف ريال مدريد.

وفقا لآس فإن إدارة ريال مدريد معجبة بما يقدمه اللاعب برفقة فريقه الحالي مما أثار الرغبة في إعادته للمشاركة مع الفريق الأول بالموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
المتحدث باسم سيمبا: سنتأهل تلك المرة على حساب الأهلي.. ولا يمكن إيقاف جماهيرنا أستراليا أول المتأهلين لكأس آسيا بخماسية ضد لبنان.. وفوز قاتل يقرب فلسطين تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين رايس: ستونز لا يعرف الفريق الذي سيلعب ضده الأسبوع المقبل

وفي حالة عودته سيكون رافا مارين هو أول تدعيمات ريال مدريد في الموسم المقبل وقبل التعاقد مع أي لاعب.

وشارك مارين مع ألافيس في 28 مباراة منذ بداية الموسم الحالي خلال فترة إعارته، بينما غاب عن 5 فقط.

ويريد ريال مدريد تدعيم دفاعه بالموسم المقبل حتى لا يتكرر ما يعاني منه الفريق بالموسم الحالي من عدم تواجد مدافعين في بعض المباريات.

ريال مدريد حاليا يتواجد بقائمته قلبين دفاع فقط مع الإصابات الطويلة لدافيد ألابا وإدير ميليتاو على الرغم من اقتراب عودة الأخير.

واضطر ريال مدريد لخوض مباريات بدون أي قلب دفاع بسبب إصابة الثنائي الوحيد المتواجد والمكون من أنطونيو روديجير وناتشو فيرنانديز، مع الاعتماد على لاعب الوسط أوريلين تشواميني والظهير الأيمن داني كارباخال في ذلك المركز.

مارين صعب من ناشئين ريال مدريد وتدرج حتى وصل للمشاركة مع الفريق الأول قبل أن يخرج في بداية الموسم معارا لديبورتيفو ألافيس.

صاحب الـ 21 عاما لم يشارك في أي دقيقة مع الفريق الأول لريال مدريد ولكنه صعد للتدريبات أكثر من مرة كما كان قائد الفريق الثاني للنادي الملكي.

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس رافا مارين
نرشح لكم
سبورت: برشلونة يريد التحرك نحو كيميتش في 2025 ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي وكيله: هذا موقف روكي من الرحيل.. وينتظر اللعب أكثر إندريك: مودريتش أخبرني أنني أستحق "قميص الأساطير" في ريال مدريد أتليتكو مدريد يمدد عقد قائده مبابي يرد على تلميحات تشواميني حول انتقاله قريبا لإسبانيا موندو ديبورتيفو: أراوخو يقترب من التجديد مع برشلونة باللون البنفسجي.. ريال مدريد يعلن قميصه الرابع للموسم الحالي
أخر الأخبار
حجازي: كأس عاصمة مصر فرصة لاستعادة ثقة الجمهور.. وحسام حسن مدرب رائع 55 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: 10 تُهم تهدد رئيس الوداد بالسجن لمدة طويلة ساعة | الكرة الإفريقية
تامر حسني وموعد فتح الأبواب.. تفاصيل برنامج مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة 2 ساعة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - مواعيد الحافلات المجانية لمؤازة منتخب مصر أمام كرواتيا 2 ساعة | الكرة المصرية
مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا بالقاهرة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
آس: رافا مارين سيكون تدعيم ريال مدريد الأول في الموسم المقبل 3 ساعة | الدوري الإسباني
المتحدث باسم سيمبا: سنتأهل تلك المرة على حساب الأهلي.. ولا يمكن إيقاف جماهيرنا 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أستراليا أول المتأهلين لكأس آسيا بخماسية ضد لبنان.. وفوز قاتل يقرب فلسطين 4 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8