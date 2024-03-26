آس: رافا مارين سيكون تدعيم ريال مدريد الأول في الموسم المقبل

يرغب ريال مدريد في إعادة مدافعه السابق رافا مارين والمعار إلى ديبورتيفو ألافيس.

ويقضي مارين الموسم الحالي معارا لألافيس من صفوف ريال مدريد.

وفقا لآس فإن إدارة ريال مدريد معجبة بما يقدمه اللاعب برفقة فريقه الحالي مما أثار الرغبة في إعادته للمشاركة مع الفريق الأول بالموسم المقبل.

وفي حالة عودته سيكون رافا مارين هو أول تدعيمات ريال مدريد في الموسم المقبل وقبل التعاقد مع أي لاعب.

وشارك مارين مع ألافيس في 28 مباراة منذ بداية الموسم الحالي خلال فترة إعارته، بينما غاب عن 5 فقط.

ويريد ريال مدريد تدعيم دفاعه بالموسم المقبل حتى لا يتكرر ما يعاني منه الفريق بالموسم الحالي من عدم تواجد مدافعين في بعض المباريات.

ريال مدريد حاليا يتواجد بقائمته قلبين دفاع فقط مع الإصابات الطويلة لدافيد ألابا وإدير ميليتاو على الرغم من اقتراب عودة الأخير.

واضطر ريال مدريد لخوض مباريات بدون أي قلب دفاع بسبب إصابة الثنائي الوحيد المتواجد والمكون من أنطونيو روديجير وناتشو فيرنانديز، مع الاعتماد على لاعب الوسط أوريلين تشواميني والظهير الأيمن داني كارباخال في ذلك المركز.

مارين صعب من ناشئين ريال مدريد وتدرج حتى وصل للمشاركة مع الفريق الأول قبل أن يخرج في بداية الموسم معارا لديبورتيفو ألافيس.

صاحب الـ 21 عاما لم يشارك في أي دقيقة مع الفريق الأول لريال مدريد ولكنه صعد للتدريبات أكثر من مرة كما كان قائد الفريق الثاني للنادي الملكي.