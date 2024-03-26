أستراليا أول المتأهلين لكأس آسيا بخماسية ضد لبنان.. وفوز قاتل يقرب فلسطين

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

فلسطين ضد بنجلادش

حقق منتخب فلسطين الفوز على بنجلادش بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الرابعة من الدور الثاني لتصفيات كأس آسيا 2017 وكأس العالم 2026.

سجل هدف فلسطين الوحيد المدافع ميشيل تيرمانيني في الدقيقة الـ 94 مستغلا تمريرة بالرأس من إسلام بتران.

وكان أميد مهاجنة لاعب فلسطين قد تعرض للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الـ 92.

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الفوز رفع رصيد فلسطين للنقطة السابعة في المركز الثاني بالمجموعة خلف أستراليا وبفارق 5 نقاط عن لبنان صاحب المركز الثالث.

وأصبح منتخب فلسطين على بعد نقطتين فقط لضمان التأهل للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 ولضمان التأهل بشكل مباشر لكأس آسيا 2027.

وسيلعب منتخب فلسطين مباراته المقبلة ضد لبنان يوم 6 يونيو المقبل في الجولة الخامسة وسيحتاج فقط للتعادل من أجل ضمان المركز الثاني.

وفي مباراة أقيمت بنفس التوقيت فاز منتخب أستراليا على لبنان بخمسة أهداف دون مقابل.

بالفوز أصبح منتخب أستراليا أول المتأهلين بشكل رسمي إلى كأس آسيا 2027 وللمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 بعد وصوله للنقطة الـ 12.

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