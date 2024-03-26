تهديدات بالقتل لـ دي ماريا في الأرجنتين

تلقى النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تهديد بالقتل في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وتحدث دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي عن احتمالية عودته إلى مسقط رأسه، بعد رحلة طويلة مع كرة القدم.

وبحسب موقع Infobae الأرجنتيني، فإن عائلة دي ماريا وجدت خطابا في منزل الأسرة: "على أنخيل ألا يعود إلى روزاريو وإلا سيتم قتل أحد أفراد العائلة، ولن يتمكن بولارو من إنقاذك".

ماكسيميانو بولارو هو حاكم مدينة سانتي منذ 2023، والتي تتبع لها منطقة روزاريو، والتي تشهد تزايد في أعمال عنف جماعات تهريب المخدرات.

ويبلغ معدل القتل في روزاريو 22 لكل 100 ألف نسمة، فيما يبلغ في الأرجنتين 4.2 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة.

وكان العام الماضي شهد إطلاق نار على متجر يملكه أحد أقارب ليونيل ميسي، حيث تلقى البرغوث الأرجنتيني 8 رسائل تهديد بالقتل من قبل.

ولعب دي ماريا لنادي روزاريو سنترال حتى عام 2007، قبل الانتقال إلى أوروبا واللعب مع بنفيكا وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، قبل العودة الصيف الماضي إلى بنفيكا.