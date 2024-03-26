سبورت: برشلونة يريد التحرك نحو كيميتش في 2025

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 12:19

كتب : Filgoal Team

جوشوا كيميتش

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن رغبة ضم جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ.

كيميتش هو أكثر لاعبي الوسط المرغوبين في برشلونة والذين يريد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق ضمهم.

وفقا لسبورت فإن برشلونة سيكون من الصعب عليه ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب السعر الكبير المتوقع في ظل عدم رغبة بايرن ميونيخ في التفاوض من أجله.

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وبسبب السعر الكبير للاعب فإن برشلونة يريد الانتظار حتى نهاية تعاقده في 2025 من أجل التحرك لضمه بشكل مجاني.

وكانت لشبكة سكاي سبورتس فإن كيميتش أصبح قابلا للبيع من قبل إدارة بايرن ميونيخ بسبب عدم رغبته في تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع بايرن بنهاية الموسم المقبل.

رد مدير بايرن

رد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على أمر بقاء كيميتش فقال لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "يجب أن ننتظر المدير الفني الجديد فسيكون لديه رؤية مختلفة".

وأتم "أريد أن أتحدث مع كيميتش، هذا سيحدث لأنه لاعب هام للغاية ويستحق اللعب لبايرن"

كيميتش انضم لبايرن ميونيخ في 2015 قادما من شتوتجارت.

لاعب الوسط الألماني توج مع بايرن ميونيخ بـ 20 لقبا منذ الانضمام للفريق.

ولعب بايرن 378 مباراة رفقة بايرن ميونيخ حتى الآن وخلالها سجل 41 هدفا وصنع 102 آخرين.

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