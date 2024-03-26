كهربا: موسيماني كان سيدمرني.. وطلبنا من صلاح العودة إلى ليفربول

يرى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أن مدربه السابق بيتسو موسيماني كان من الممكن أن يدمر مسيرته، كما يرى أن الفارق كبير جدا بينه وبين مارسيل كولر المدرب الحالي.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس: "في الأهلي اعتدنا على التتويج بالبطولات وقد يكون السبب خوضنا للعديد من المباريات النهائية وأي لاعب جديد يندمج مع المجموعة ويدخل بنفس النظام".

وتابع "بيتسو موسيماني كان سيدمرني والفارق كبير جدا بينه وبين مارسيل كولر".

وشدد "موسيماني قدم الكثير للنادي ولكن أعتقد أنه كان يملك العديد من اللاعبين الجيدين وهم من أنجزوا كل شيء للفريق".

وأضاف "هيكتور كوبر هو أفضل مدرب تعاملت مع في منتخب مصر وكان يوظفني بشكل جيد في الملعب".

وأتم "لو كنت في مكان محمد صلاح خلال أزمة إصابته وقت كأس أمم إفريقيا كنت سأعود أيضا إلى ليفربول لأن الإصابة كانت ستبعده لما بعد المباراة النهائية وكلاعبين نحن من تحدثنا معه، هو كان يقدم الدعم بشكل كبير للاعبين وواحد من المقربين لهم جميعا ولكننا طالبناه بالعودة لفريقه لكي يعود بشكل أسرع من الإصابة".