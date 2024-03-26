مواعيد مباريات الثلاثاء 26 مارس 2024 - مصر ضد كرواتيا.. ووديات قوية في أوروبا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تختتم اليوم بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهتي النهائي وقبل النهائي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كأس عاصمة مصر

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مصر × كرواتيا.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.

تونس × نيوزيلندا.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

ملحق تصفيات يورو 2024

جورجيا × اليونان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

أوكرانيا × أيسلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

ويلز × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

لبنان × أستراليا.. 10:45 صباحا- الكأس الرياضية 1.

بنجلادش × فلسطين.. 11:30 صباحا.. الكأس الرياضية 2.

الفلبين × العراق.. 1:00 مساء - الكأس الرياضية 1.

ماليزيا × عمان.. 4:00 مساء - عمان الرياضية.

طاجيكيستان × السعودية.. 5:00 مساء - SSC سبورتس.

اليمن × الإمارات.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.

سوريا × ميانمار.. 9:0 مساء - الكأس الرياضية 4.

البحرين × نيبال.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 3.

الأردن × باكستان.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 2.

الكويت × قطر.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 1.

مباريات ودية

ألمانيا × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

سلوفينيا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

إنجلترا × بلجيكا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

فرنسا × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

إسبانيا × البرازيل.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما

مصر × السعودية.. 7:00 مساء - SSC سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من هنا

منتخب مصر كرواتيا موعيد مباريات الثلاثاء
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