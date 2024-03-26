مواعيد مباريات الثلاثاء 26 مارس 2024 - مصر ضد كرواتيا.. ووديات قوية في أوروبا
الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 10:30
كتب : FilGoal
تختتم اليوم بطولة كأس عاصمة مصر بمواجهتي النهائي وقبل النهائي.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة
كأس عاصمة مصر
مصر × كرواتيا.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس.
تونس × نيوزيلندا.. 10:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
ملحق تصفيات يورو 2024
جورجيا × اليونان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
أوكرانيا × أيسلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
ويلز × بولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
لبنان × أستراليا.. 10:45 صباحا- الكأس الرياضية 1.
بنجلادش × فلسطين.. 11:30 صباحا.. الكأس الرياضية 2.
الفلبين × العراق.. 1:00 مساء - الكأس الرياضية 1.
ماليزيا × عمان.. 4:00 مساء - عمان الرياضية.
طاجيكيستان × السعودية.. 5:00 مساء - SSC سبورتس.
اليمن × الإمارات.. 9:00 مساء - أبو ظبي الرياضية 1.
سوريا × ميانمار.. 9:0 مساء - الكأس الرياضية 4.
البحرين × نيبال.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 3.
الأردن × باكستان.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 2.
الكويت × قطر.. 9:00 مساء - الكأس الرياضية 1.
مباريات ودية
ألمانيا × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.
سلوفينيا × البرتغال.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
إنجلترا × بلجيكا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.
فرنسا × تشيلسي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
إسبانيا × البرازيل.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاما
مصر × السعودية.. 7:00 مساء - SSC سبورتس.
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