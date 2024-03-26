كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر

أوضح محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي أسباب التأخر في دفع الغرامة المالية الخاصة بنادي الزمالك.

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس: "تأخرت في دفع غرامة الزمالك لكسب الوقت والقضية كانت مستمرة لمدة عامين مقبلين، ولكن قررت دفع الغرامة وأن أركز فقط مع الأهلي ولعب الكرة".

وأضاف "حسين لبيب رئيس الزمالك شخصية محترمة وتواصل مع وكيل أعمالي والمحاميين واتفقنا على إنهاء الأمر، وتم الاتفاق على دفع جزء من المبلغ وتقسيط الباقي".

وواصل "تلقيت عرضا من نادي الحزم السعودي في يناير الماضي للإعارة والحصول على مبلغ مالي كبير للغاية وتحدثت مع النادي ولكن الخطيب وكولر أكدا أن الفريق في حاجة لي لذلك وافقت فورا على الاستمرار".

وأكد "جمهور الأهلي يعرف أنني ضحيت كثيرا من أجل النادي ويدعمني دائما".

وكشف "إمام عاشور أخذ رأيي قبل الانضمام للأهلي وأخبرته ألا يخاف وينضم لنا وأحاول فعل كل شيء حتى يكون سعيدا معنا في الفريق وفي غرفة الملابس".

وشدد "أخبرت إمام عاشور أنه سيكون اللاعب رقم 1 في مصر مع الأهلي، والآن هو أفضل لاعب في مصر".

وشرح "إمام عاشور في الأهلي أفضل بكثير مما كان في الزمالك، ولا يزال لم يقدم كل شيء حتى الآن، هو يساعد الفريق كثيرا في الملعب وكلنا نساعده حتى ينجح لأن الضغوط كبيرة عليه".

واستكمل "خسرنا السوبر الإفريقي في أول ظهور لـ إمام عاشور وأخبرته أن يصبر وكلنا سوف نساعده وبعدها هو ساعدنا في الفوز بالسوبر المصري وكأس مصر".

وتابع تصريحاته "في كرة القدم نادرا ما تجد لاعبين يحبوا الخير لبعضهم البعض، وبعد عودتي من الإيقاف كل اللاعبين في الفريق دعموني وكانوا يساعدوني في كل شيء، والشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي قالوا لي إذا كان المرمى خالي أمامنا سنمرر لك الكرة لتسجل الهدف".

وفسر "تعلمت من أخطائي السابقة والآن أركز في كرة القدم فقط، وقفزت من "أتوبيس الأخطاء" في الوقت المناسب".

وضرب المثل قائلا: "نيمار كان يقول في الفيلم الخاصة به إن الجمهور يشعر بالضيق منه لأنه يعمل كل شيء في حياته، يلعب الكرة ويساعد فريقه ويستمتع بحياته ويسافر".

وأتم تصريحاته "قيمة جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر سيتم توزيعها على كل لاعبي الأهلي وكان هذا الاتفاق قبل المباراة بيننا، وكنا نريد إسعاد الجمهور والإدارة ولذلك وفقنا وحققنا الكأس".