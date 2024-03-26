بعد مغادرته.. حجازي يعود للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى

أعلن اتحاد الكرة القدم عودة أحمد حجازي قائد المنتخب ولاعب اتحاد جدة للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى.

وكان حجازي قد غادر معسكر الفراعنة بسبب ظروف أسرية كما أعلن اتحاد الكرة.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وافق على خروج أحمد حجازي من المعسكر وسفره إلى السعودية بسبب ظروف أسرية طائرة.

كما كشف منتخب مصر أنه تم الاتفاق مع أحمد حجازي في حالة إنتهاء الظرف الأسري واستقرار الأمور أن يعود من جديد لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل وهو ما حدث بالفعل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر اليوم الثلاثاء.

وتقام المباراة على استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء، ولم يشارك أحمد حجازي في اللقاء.

بينما تأهل منتخب كرواتيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح.