كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا

الثلاثاء، 26 مارس 2024 - 01:29

كتب : عمرو عبد المنعم

احتفال كهربا بهدفه ضد مودرن فيوتشر - كأس السوبر المصري

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي تفاصيل رحيله عن الزمالك قبل عدة سنوات قبل انضمامه للقلعة الحمراء.

محمد كهربا

النادي : النصر

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك
الأهلي

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس: "جددت تعاقدي مع الزمالك في 2016 والنادي لم يوثق التعاقد خلال فترة السماح وهي 30 يوما، وانتظر حتى عام 2018 ووثق العقد في اتحاد الكرة بمساعدة مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد".

وأضاف "العقد الذي تم توثيقه في عام 2018 كان لونه هو لون العقود في عام 2016".

أخبار متعلقة:
كهربا: لا يوجد شرخ في علاقتي مع كولر.. وهذا أغلى هدف في مسيرتي كهربا: كنت أنوي الاعتزال وعدم دفع الغرامة.. وحصلت على مساعدة في جمع المبلغ كهربا: وقعت على بياض والزمالك وثق العقد بعدها بعامين.. وما حدث لي سيطارد عبد الغني

وواصل "الاتحاد الدولي قال إن عقدي الجديد مع الزمالك سليم وهذا غير صحيح وكان يجب أن يشهد في هذا الأمر مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لكنهما لم يفعلها ذلك".

وأوضح "بداية أزمتي مع الزمالك كانت وقت تجديد تعاقدي وطلبت وقتها الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم وفقا لمتوسط العقود وقتها والنادي عرض 12 مليون، ورحلت بعد نهاية تعاقدي وقبل 3 مباريات من نهاية الموسم".

وشدد "أنا أهلاوي والجميع يعلم ذلك حتى وأنا في الزمالك كان اللاعبين ينادوني يا أهلاوي على سبيل المزاح".

واستكمل "قبل نهائي القرن شيكابالا أرسل لي رسالة على "سناب شات" وبعد فترة مسحت التطبيق فاعتقد شيكابالا أنني قمت بعمل حظر له، وبعدها حذفني من تطبيق إنستجرام".

وأفصح "الآن لا يوجد أي تواصل بيني وبين شيكابالا وحتى عندما نتواجد في مكان واحد كل منا يذهب في طريق بعيدا عن الآخر حتى لا نتقابل".

وأكد "لولا محمود الخطيب لكنت اعتزلت كرة القدم واتخذت هذا القرار بالفعل ولكن بمساعدته وكذلك عائلتي ووكيلي تراجعت عن قراري والحمد لله الأزمة انتهت".

وشدد كهربا "طلبت من الزمالك 20 مليون ولكن أنا ألعب في الأهلي (ببلاش) لأنه النادي الأهلي، وبالفعل أن أعتبر الآن أنني ألعب دون مقابل في الأهلي".

وأتم تصريحاته "بعد عودتي إلى مصر بيراميدز تواصل معي عن طريق ممدوح عيد وطلب مني الانضمام إلى النادي وكنت قريبا من الانضمام للنادي وعرضوا أكثر من 30 مليون في الموسم ولكن في اليوم الثاني أحمد يحيى وكيلي كان اتفق مع الأهلي وأخبرته بموافقتي".

كهربا الأهلي الزمالك شيكابالا بيراميدز
نرشح لكم
كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت طبيب الأهلي يكشف مستجدات حالة إمام عاشور بعد الجراحة مران الأهلي – الشناوي يواصل التأهيل وبرنامج مكثف لـ أبو علي مران الزمالك - زيزو يواصل التأهيل وظهور الونش الزمالك: زيزو قريب من اللحاق بمواجهتي مودرن فيوتشر.. وموقف روقا ونداي عضو اتحاد الكرة: أحيانا تنتهي مسيرة لاعبي الدرجة الثالثة والرابعة بسبب الإصابات
أخر الأخبار
كهربا يكشف لأول مرة تفاصيل ترك الأهلي وحضور زفاف شقيقته 14 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: تعمدت تأخير سداد غرامة الزمالك.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر 19 دقيقة | الدوري المصري
بعد مغادرته.. حجازي يعود للانضمام لمعسكر مصر مرة أخرى ساعة | الكرة المصرية
كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا ساعة | الدوري المصري
تحرك لمدة 10 دقائق.. تطورات إيجابية في حالة أحمد رفعت ساعة | الكرة المصرية
بطولة الجزائر للشباب.. تونس تتوج باللقب بالتعادل مع مصر واحتفال على طريقة صلاح ساعة | الكرة المصرية
ريليفو: برشلونة منقتح لبيع مدافعه السنغالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
السنغالي أدالبير ديوف حكما لمباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور 2 إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه العودة لـ الزمالك 3 مدرب نيوزيلندا: لم نكن محظوظين بقرار الفيديو.. وهذا رأيي في استاد مصر 4 كرة سلة - نهاية مجموعات دوري السوبر.. تعرف الترتيب النهائي ومواجهات دور الـ 8