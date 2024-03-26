كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش".. وعلاقتي انقطعت مع شيكابالا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي تفاصيل رحيله عن الزمالك قبل عدة سنوات قبل انضمامه للقلعة الحمراء.

محمد كهربا النادي : النصر شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

وقال كهربا عبر قناة أون تايم سبورتس: "جددت تعاقدي مع الزمالك في 2016 والنادي لم يوثق التعاقد خلال فترة السماح وهي 30 يوما، وانتظر حتى عام 2018 ووثق العقد في اتحاد الكرة بمساعدة مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد".

وأضاف "العقد الذي تم توثيقه في عام 2018 كان لونه هو لون العقود في عام 2016".

وواصل "الاتحاد الدولي قال إن عقدي الجديد مع الزمالك سليم وهذا غير صحيح وكان يجب أن يشهد في هذا الأمر مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد لكنهما لم يفعلها ذلك".

وأوضح "بداية أزمتي مع الزمالك كانت وقت تجديد تعاقدي وطلبت وقتها الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم وفقا لمتوسط العقود وقتها والنادي عرض 12 مليون، ورحلت بعد نهاية تعاقدي وقبل 3 مباريات من نهاية الموسم".

وشدد "أنا أهلاوي والجميع يعلم ذلك حتى وأنا في الزمالك كان اللاعبين ينادوني يا أهلاوي على سبيل المزاح".

واستكمل "قبل نهائي القرن شيكابالا أرسل لي رسالة على "سناب شات" وبعد فترة مسحت التطبيق فاعتقد شيكابالا أنني قمت بعمل حظر له، وبعدها حذفني من تطبيق إنستجرام".

وأفصح "الآن لا يوجد أي تواصل بيني وبين شيكابالا وحتى عندما نتواجد في مكان واحد كل منا يذهب في طريق بعيدا عن الآخر حتى لا نتقابل".

وأكد "لولا محمود الخطيب لكنت اعتزلت كرة القدم واتخذت هذا القرار بالفعل ولكن بمساعدته وكذلك عائلتي ووكيلي تراجعت عن قراري والحمد لله الأزمة انتهت".

وشدد كهربا "طلبت من الزمالك 20 مليون ولكن أنا ألعب في الأهلي (ببلاش) لأنه النادي الأهلي، وبالفعل أن أعتبر الآن أنني ألعب دون مقابل في الأهلي".

وأتم تصريحاته "بعد عودتي إلى مصر بيراميدز تواصل معي عن طريق ممدوح عيد وطلب مني الانضمام إلى النادي وكنت قريبا من الانضمام للنادي وعرضوا أكثر من 30 مليون في الموسم ولكن في اليوم الثاني أحمد يحيى وكيلي كان اتفق مع الأهلي وأخبرته بموافقتي".